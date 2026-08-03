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Ceremonija u zatvoru: Zloglasni "zemunac" se vjenčao sa mladom Beograđankom (29)

Ceremonija u zatvoru: Zloglasni "zemunac" se vjenčao sa mladom Beograđankom (29)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pod strogim bezbjednosnim mjerama, pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić danas se ponovo oženio u Zabeli. Njegova izabranica je mlada Beograđanka koja je uzela njegovo prezime pred zatvorskim stražarima.

Sretko Kalinić se oženio u zatvoru Izvor: Printscreen Facebook

Pripadnik "zemunskog" klana Sretko Kalinić (52) danas se vjenčao u požarevačkom zatvoru "Zabela".

Kako prenose mediji, on je oženio Beograđanku (29), koja je uzela njegovo prezime. Vjenčali su se u prisustvu stražara Sedmog paviljona u kojem Kalinić izdržava kaznu od 40 godina zatvora.

Uprava "Zabele" je, kako se nezvanično saznaje, uoči vjenčanja pokrenula protokol za rizične događaje.

Pokušao da pobjegne iz pritvora 2012. godine

Sretko Kalinić je jedan od pripadnika "zemunskog klana", koji važi za najstrože čuvanog osuđenika jer je 7. februara 2012. godine zajedno sa bivšim pripadnikom "crvenih beretki" Željkom Milovanovićem zvanim Komšo pokušao da pobjegne iz pritvora Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Kaznu izdržava u Sedmom paviljonu "Zabele", koji zbog maksimalnog obezbjeđenja zovu još i "zatvor u zatvoru", a iza sebe ima punih 16 godina zatvorskog staža.

Kalinić je i prije tri godine imao vjenčanje u zatvoru, a sada je ponovo odlučio da ozvaniči vezu.

(Informer/MONDO)

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Tagovi

zemunski klan zatvor vjenčanje

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