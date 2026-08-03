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Vatrogasci intervenisali u TC Zenit: Manji požar izazvao nestanak struje

Vatrogasci intervenisali u TC Zenit: Manji požar izazvao nestanak struje

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
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U Tržnom centru "Zenit" danas je izbio manji požar.

Požar u TC Zenit Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako piše RTRS, požar je izbio na instalacijama, što je dovelo do nestanka električne energije u "Zenitu", ali i okolnim zgradama.

Na licu mjesta su bili vatrogasci, koji su otišli nakon intervencije. Zaposleni u blizini istakli su da ih ja na trenutak uznemirila glasna eksplozija do koje je došlo ko 14.15 časova.

U tom trenutku nestala je i struja.

Tom prilikom nije bilo povrijeđenih, a prve procjene su da se radi o manjoj materijalnoj šteti.

(Mondo)

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