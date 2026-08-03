Noćni obračun u Banjaluci: Zbog tuče uhapšene dvije osobe, jedan učesnik odbio alkotestiranje

D.M. i A.M. iz Banjaluke, uhapšeni su nakon što su se, uslijed prethodne verbalne rasprave, fizički sukobili i počinili krivično djelo tjelesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

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Incident se dogodio juče u 03.45 časova, u Banjaluci. Brzom intervencijom policijskih službenika učesnici tuče su stavljeni pod kontrolu i privedeni.

Prilikom policijske obrade izvršeno je i ispitivanje na prisustvo alkohola, pri čemu je kod lica A.M. utvrđeno prisustvo od 0,72 g/kg alkohola u organizmu, dok je drugi osumnjičeni, D.M, odbilo da se podvrgne testiranju na prisustvo alkohola i opojnih droga u organizmu.

Pored ove intervencije zbog narušavanja javnog reda i mira kroz fizički sukob, iz banjalučke policije su evidentirali i saobraćajnu nezgodu koja se dogodila iste noći oko 02.30 časova na regionalnom putu Kneževo - Karanovac, u mjestu Tisovac. Do nesreće je došlo usljed slijetanja sa kolovoza putničkog motornog vozila "Opel", za čijim volanom se nalazila osoba O.B. iz Banjaluke.

Povrijeđenom vozaču je ukazana neophodna ljekarska pomoć na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.