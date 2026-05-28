logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fizički obračuni u Banjaluci: Uhapšeni zbog kafanske tuče i nasilja nakon svađe oko automobila

Fizički obračuni u Banjaluci: Uhapšeni zbog kafanske tuče i nasilja nakon svađe oko automobila

Autor Dušan Volaš
0

Banjalučka policija uhapsila je četiri osobe koje se sumnjiče za učešće u dva odvojena fizička obračuna na području grada.

Banjaluka: Uhapšeni zbog kafanske tuče i nasilja nakon svađe oko automobila Izvor: Shutterstock

Prema saopštenju banjalučke PU, prvi incident desio se u jednom banjalučkom kafiću, gdje je policiji juče oko 9.45 časova prijavljeno da je izbila tuča između dvije osobe.

Zbog ovog sukoba uhapšen je A.G. iz Banjaluke, kojeg terete za nanošenje tjelesnih povreda, dok je drugi učesnik, S.K, priveden zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod A.G. utvrđeno je prisustvo od 0,99 g/kg alkohola u organizmu, dok je S.K. odbio da se podvrgne ispitivanju. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", naveli su iz policije.

Drugi fizički sukob izbio je nakon što je verbalna svađa eskalirala u uništavanje imovine i nasilje. Policija je u ovom slučaju uhapsila Banjalučane A.Š. i B.M. Sumnja se da je A.Š. poslije svađe namjerno oštetio automobil u vlasništvu B.M., nakon čega ga je vlasnik vozila fizički napao.

A.Š. se tereti oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, dok je B.M. osumnjičen za nanošenje tjelesnih povreda, a o cijelom događaju je obaviješten dežurni tužilac.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka hapšenje tuča

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ