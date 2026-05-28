Fizički obračuni u Banjaluci: Uhapšeni zbog kafanske tuče i nasilja nakon svađe oko automobila

Banjalučka policija uhapsila je četiri osobe koje se sumnjiče za učešće u dva odvojena fizička obračuna na području grada.

Prema saopštenju banjalučke PU, prvi incident desio se u jednom banjalučkom kafiću, gdje je policiji juče oko 9.45 časova prijavljeno da je izbila tuča između dvije osobe.

Zbog ovog sukoba uhapšen je A.G. iz Banjaluke, kojeg terete za nanošenje tjelesnih povreda, dok je drugi učesnik, S.K, priveden zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod A.G. utvrđeno je prisustvo od 0,99 g/kg alkohola u organizmu, dok je S.K. odbio da se podvrgne ispitivanju. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", naveli su iz policije.

Drugi fizički sukob izbio je nakon što je verbalna svađa eskalirala u uništavanje imovine i nasilje. Policija je u ovom slučaju uhapsila Banjalučane A.Š. i B.M. Sumnja se da je A.Š. poslije svađe namjerno oštetio automobil u vlasništvu B.M., nakon čega ga je vlasnik vozila fizički napao.

A.Š. se tereti oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, dok je B.M. osumnjičen za nanošenje tjelesnih povreda, a o cijelom događaju je obaviješten dežurni tužilac.