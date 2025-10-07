logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin prijavio da je pretučen u bašti kafića, policija istražuje slučaj 3

Banjalučanin prijavio da je pretučen u bašti kafića, policija istražuje slučaj

Izvor mondo.ba
3

Policijska uprava Banja Luka istražuje slučaj fizičkog napada koji se dogodio u juče, 6. oktobra, ispred jednog ugostiteljskog objekta u gradu, saopšteno je iz policije.

shutterstock_1644504649.jpg Izvor: Shutterstock

Nadležnoj Policijskoj stanici je u 12.50 časova, M.Ć. iz Banjaluke prijavio da je neposredno prije dolaska u stanicu, u bašti kafića, fizički napadnut.

Prema tvrdnjama oštećenog, napale su ga dvije osobe: N.D. iz Banjaluke i jedna nepoznata soba, za koju je naknadno utvrđeno da je riječ D.D. takođe iz Banjaluke.

M.Ć. je u prijavi naveo da je tokom napada zadobio tjelesne povrede i da su mu upućene riječi prijetnje.

"Policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, u cilju dokumentovanja krivičnog djela 'Tjelesna povreda' i krivičnog djela 'Ugrožavanje sigurnosti', nakon čega će biti podnesen izjvještaj o počinjenim krivičnim djelima", naveli su iz PU Banjaluka.

Prema pisanju ATV-a, Mladen Ćurlić zvani Ćurla je prijavio da ga je fizički napao Nebojša Drinić, generalni sekretar PDP-a i odbornik u Skupštini Grada Banjaluka, nakon čega je pokrenuta istraga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka napad tuča

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

O kome vi pisite? O jednom nepismenom, primitivnom seljaku, koj ne zna dvije recenice sastaaviti. Curlonja

Ка

@X men И о другом неписменом сељаку који је овог напао.

X men

@Ка Apsolutno se slazem. Al svi znamo ko je curlo obicni ljakse

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ