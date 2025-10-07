Banjalučanin prijavio da je pretučen u bašti kafića, policija istražuje slučaj

Policijska uprava Banja Luka istražuje slučaj fizičkog napada koji se dogodio u juče, 6. oktobra, ispred jednog ugostiteljskog objekta u gradu, saopšteno je iz policije.

Izvor: Shutterstock

Nadležnoj Policijskoj stanici je u 12.50 časova, M.Ć. iz Banjaluke prijavio da je neposredno prije dolaska u stanicu, u bašti kafića, fizički napadnut.

Prema tvrdnjama oštećenog, napale su ga dvije osobe: N.D. iz Banjaluke i jedna nepoznata soba, za koju je naknadno utvrđeno da je riječ D.D. takođe iz Banjaluke.

M.Ć. je u prijavi naveo da je tokom napada zadobio tjelesne povrede i da su mu upućene riječi prijetnje.

"Policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, u cilju dokumentovanja krivičnog djela 'Tjelesna povreda' i krivičnog djela 'Ugrožavanje sigurnosti', nakon čega će biti podnesen izjvještaj o počinjenim krivičnim djelima", naveli su iz PU Banjaluka.

Prema pisanju ATV-a, Mladen Ćurlić zvani Ćurla je prijavio da ga je fizički napao Nebojša Drinić, generalni sekretar PDP-a i odbornik u Skupštini Grada Banjaluka, nakon čega je pokrenuta istraga.