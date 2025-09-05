Vijeće Osnovnog suda Banjaluka odbilo žalbu tužilaštva: Radoslav Jović ostaje na slobodi uz mjere zabrane

Vijeće Osnovnog suda Banjaluka odbilo je žalbu tužilaštva o puštanju na slobodu Radoslava Jovića (48), osumnjičenog za napad na policajaca u banjalučkom naselju Starčevica.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovaj sud je prije tri dana pustio Radoslava Jovića da se brani sa slobode, uz mjere zabrane sastajanja i prilaska svjedocima, uprkos protestu pripadnika MUP-a RS ispred zgrade suda. Na ovakvu odluku su potom oštro reagovali iz Sindikata radnika unutrašnjih poslova, koji su naveli da je napad na njihovog pripadnika napad i na pravni sistem. Prozvali su i postupajućeg sudiju Ines Čolić i ocijenili da je donijela “sramnu odluku” o neodređivanju pritvora Radislavu Joviću.

Podsjećamo, njegovom sinu Mihajlu Joviću određen je pritvor, a obojica se terete da su počinili krivična djela srečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavanje sigurnosti.

Kritični događaj se desio 30. avgusta na Starčevici. Sumnja se da je Mihajlo Jović angažovao maloljetnika da razbije automobil njegove bivše djevojke.

Policijski inspektor koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, reagovao je kada je vidio napadača i naredio mu da legne, nakon čega su se umiješali otac i sin Jović koji su napali inspektora, a potom i patrolu koja je izašla na intervenciju.

(Mondo)