logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vijeće Osnovnog suda Banjaluka odbilo žalbu tužilaštva: Radoslav Jović ostaje na slobodi uz mjere zabrane

Vijeće Osnovnog suda Banjaluka odbilo žalbu tužilaštva: Radoslav Jović ostaje na slobodi uz mjere zabrane

Autor Brankica Spasenić
0

Vijeće Osnovnog suda Banjaluka odbilo je žalbu tužilaštva o puštanju na slobodu Radoslava Jovića (48), osumnjičenog za napad na policajaca u banjalučkom naselju Starčevica.

Osnovni sud Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovaj sud je prije tri dana pustio Radoslava Jovića da se brani sa slobode, uz mjere zabrane sastajanja i prilaska svjedocima, uprkos protestu pripadnika MUP-a RS ispred zgrade suda. Na ovakvu odluku su potom oštro reagovali iz Sindikata radnika unutrašnjih poslova, koji su naveli da je napad na njihovog pripadnika napad i na pravni sistem. Prozvali su i postupajućeg sudiju Ines Čolić i ocijenili da je donijela “sramnu odluku” o neodređivanju pritvora Radislavu Joviću.

Podsjećamo, njegovom sinu Mihajlu Joviću određen je pritvor, a obojica se terete da su počinili krivična djela srečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavanje sigurnosti.

Kritični događaj se desio 30. avgusta na Starčevici. Sumnja se da je Mihajlo Jović angažovao maloljetnika da razbije automobil njegove bivše djevojke.

Policijski inspektor koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, reagovao je kada je vidio napadača i naredio mu da legne, nakon čega su se umiješali otac i sin Jović koji su napali inspektora, a potom i patrolu koja je izašla na intervenciju.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka napad policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ