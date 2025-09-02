Nakon napada na policiju u Banjaluci: Mihajlo Jović u pritvoru, ocu mjere zabrane

Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Mihajlu Joviću (21), osumnjičenom za napad na policajce, dok je njegov otac Radoslav Jović (48) pušten da se brani sa slobode uz mjere zabrane.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Mihajlu je pritvor određen do 30. septemrba i to zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i bojazni da će ponoviti krivično djelo.

Obojica su osumnjičeni da su počinili krivična djela srečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavanje sigurnosti.



Radoslavu Joviću su određene mjere zabrane sastajanja sa svjedocima i oštećenim, dok za to postoji potreba.

”Osumnjičenom se zabranjuje da se licima približi na udaljenosti od 200 metara, te da ih na bilo koji način kontaktira ili pokuša stupiti u kontakt s njima. Osumnjičeni je upozoren da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera”, rečeno je za ATV u Osnovnom sud u Banjaluci.

Dodaju da će kontrolu mjera zabrane vršiti PU Banjaluka.

Napad na policajce dogodio se 30. avgusta pri čemu je teško povrijeđen inspektor S.Š. i još dvojica policajaca.

Dosadašnja istraga ukazuje da je do napada došlo nakon što je, kako se sumnja, Mihajlo Jović angažovao mladića da razbije automobil djevojke koja je s njim prekinula emotivnu vezu. Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.

Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović. U sukob se umiješao i njegov otac Radoslav Jović i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede. Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru. Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni.

Muškarac koji je lupao automobil je pobjegao i za njim se traga.

(Mondo)