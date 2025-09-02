Nakon napada na policiju u Banjaluci: Mihajlo Jović u pritvoru, ocu mjere zabrane

Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Mihajlu Joviću (21), osumnjičenom za napad na policajce, dok je njegov otac Radoslav Jović (48) pušten da se brani sa slobode uz mjere zabrane.
Mihajlu je pritvor određen do 30. septemrba i to zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i bojazni da će ponoviti krivično djelo.
Obojica su osumnjičeni da su počinili krivična djela srečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavanje sigurnosti.
Radoslavu Joviću su određene mjere zabrane sastajanja sa svjedocima i oštećenim, dok za to postoji potreba.
”Osumnjičenom se zabranjuje da se licima približi na udaljenosti od 200 metara, te da ih na bilo koji način kontaktira ili pokuša stupiti u kontakt s njima. Osumnjičeni je upozoren da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera”, rečeno je za ATV u Osnovnom sud u Banjaluci.
Dodaju da će kontrolu mjera zabrane vršiti PU Banjaluka.
Napad na policajce dogodio se 30. avgusta pri čemu je teško povrijeđen inspektor S.Š. i još dvojica policajaca.
Dosadašnja istraga ukazuje da je do napada došlo nakon što je, kako se sumnja, Mihajlo Jović angažovao mladića da razbije automobil djevojke koja je s njim prekinula emotivnu vezu. Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.
Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović. U sukob se umiješao i njegov otac Radoslav Jović i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede. Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru. Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni.
Muškarac koji je lupao automobil je pobjegao i za njim se traga.
