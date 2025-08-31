Dvojica Banjalučana, koji su uhapšeni juče nakon što su napali i povrijedili policajce, sprovedeni su u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Iz Policijske uprave Banjaluka juče je saopšteno da su zbog napada na policajce uhapšena lica R.J. i M.J, dok se za još jednim traga.

Uhapšeni su osumnjičeni da su juče u 14.20 časova u Banjaluci napali policajca koji nije bio na dužnosti, a sprečavao je nepoznato lice u izvršenju krivičnog djela.

Vidi opis Banjalučani uhapšeni zbog napada na policiju sprovedeni u tužilaštvo (FOTO)

Lica lišena slobode su pružala otpor i, nakon dolaska policijske patrole koja je postupala po prijavi, nanijela povrede dvojici policijskih službenika.

Dvojica uhapšenih sumnjiče se da su počinili krivična djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavnje sigurnosti.

