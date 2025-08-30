Detalji napada na policajce u Banjaluci: Uhapšeni otac i sin, za jednim napadačem se traga

Dvojica napadača na policijace, R.J. i njegov sin M.J., uhapšeni su, dok se za trećim učesnikom još traga.

Izvor: Screenshot/Srpskainfo

U banjalučkom naselju Starčevica, podsjetimo, danas se odigrala prava drama kada su policajce napale tri osobe.

Kako nezvanično saznaje portal Provjereno, incident je počeo kada je policajac u civilu reagovao na narušavanje javnog reda i mira. Nakon što se legitimisao, napadnut je i teško povrijeđen.

Napadači su potom nasrnuli i na policajce iz patrole koji su stigli na lice mjesta. Jedan od uhapšenih, navodno je bokser.

Prema izjavama očevidaca, u jednom trenutku čuo se i pucanj, što je dodatno unijelo paniku među stanare.

„Vidjela sam veliki broj policijskih vozila i čula da su neki napali policijsku patrolu“, rekla je jedna stanarka za Srpskainfo.

Mjesto incidenta, u Ulici Stepe Stepanovića, ograđeno je policijskom trakom, a uviđaj je u toku. Policija intenzivno traga za trećim napadačem.

(Mondo)