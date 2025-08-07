Gradačac: Prijetio ubistvom poznaniku, demolirao policijsku stanicu i napao policajce

Almedin Rabić (37) iz Gradačca tereti se za počinjenje više krivičnih djela, a između ostalog poznaniku je prijetio ubistvom, nakon čega je povrijedio dvojicu policajaca, a da bi na kraju demolirao prostoriju policijske stanice.

Izvor: MUP HNK

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gradačcu stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Almedina Rabića (37) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i oštećenje tuđe stvari.

"Rabić je osumnjičen da je u popodnevnim satima 5. avgusta 2025. godine u mjestu Mionica na području Gradačca pred kućom oštećenog A. O. istom uputio ozbiljne prijetnje da će napasti na njegov život i tijelo i pucati u njega i to u prisustvu dva policijska službenika PU Gradačac koji su prethodno izašli na intervenciju po prijavi A.O.", kazali su iz Tužilaštva TK.

Kada su mu policajci izdali jasne naredbe da prestane sa prijetnjama, kako kažu iz tužilaštva, počeo ih je vrijeđati i fizički nasrnuo na njih i nanio im lake tjelesne povrede.

"Nakon toga su ga policijski službenici stavili pod kontrolu, spriječili dalje napade, lišili ga slobode i priveli ga u prostorije za zadržavanje u PU Gradačac. U prostorijama za zadržavanje PU Gradačac osumnjičeni je u ranim jutarnjim satima 6. augusta upotrebom fizičke sile oštetio zid i malter oko ulaznih vrata i udarao nogama i rukama u vrata prostorije i oštetio ih. Tako je PU Gradačac pričinio materijalnu štetu", dodali su iz Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

Nakon kriminalističke obrade, Rabić je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

(Klix.ba/MONDO)