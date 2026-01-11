logo
Tramp prijeti Iranu: Na stolu nove vojne opcije

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Predsjednik SAD Donald Tramp razmatra nekoliko opcija za novi napad na Iran, javio je "NJujork tajms", pozivajući se na neimenovane izvore.

Tramp razmatra nove vojne napade na Iran Izvor: lev radin / Shutterstock.com

"Predsjednik Tramp govorio je u posljednjih nekoliko dana o novim opcijama za vojne napade na Iran, dok razmišlja da ostvari svoje prijetnje da će izvršiti napad na tu zemlju zbog nasilja usmjerenog protiv iranskih demonstranata", navedeno je u izvještaju.

"Njujork tajms" napominje da Tramp nije donio konačnu odluku, ali američki zvaničnici kažu da on ozbiljno razmišlja o tome da odobri napad kao odgovor na nasilno suzbijanje demonstracija u Iranu.

