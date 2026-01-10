logo
Čitaoci reporteri

"Amerika je spremna da pomogne": Tramp nudi pomoć režimu u Iranu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Tramp se oglasio o protestima u Iranu, najavio mogućnosti pomoći.

Tramp nudi pomoć Iranu Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia/Photo Agency/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" o protestima u Iranu. Najavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da pomognu.

"Iran traži slobodu, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu!!! Predsjednik Donald Tramp", napisao je američki predsednik.

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su "eksplodirale". U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.

Tagovi

Iran Donald Tramp protest

