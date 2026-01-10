"Amerika je spremna da pomogne": Tramp nudi pomoć režimu u Iranu

Tramp se oglasio o protestima u Iranu, najavio mogućnosti pomoći.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia/Photo Agency/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" o protestima u Iranu. Najavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da pomognu.

"Iran traži slobodu, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu!!! Predsjednik Donald Tramp", napisao je američki predsednik.

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su "eksplodirale". U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

⚠️ Update:#Iranhas now been offline for 48 hours, as telemetry shows the nationwide internet blackout remains firmly in place.



Meanwhile, regime leaders have continued to post their version of events online while their kill-switch silences the voices of 90 million Iranianspic.twitter.com/TubjIy4f0g — NetBlocks (@netblocks)January 10, 2026

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.