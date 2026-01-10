Iran: Protesti ne jenjavaju, vlasti prijete obračunom sa demonstrantima

Protesti u Iranu nastavili su se i u petak naveče širom Islamske Republike, pokazuju snimci objavljeni na društvenim mrežama

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Ljudi su na ulicama uprkos prijetnjama vlasti da će se obračunati s demonstrantima nakon što su prekinute internet i telefonske veze sa svijetom.

U protestima koji su počeli krajem decembra zbog teške ekonomske situacije u zemlji do sada je, prema dostupnim podacima, stradalo najmanje 65 ljudi. Talas nezadovoljstva prerastao je u najozbiljniji izazov iranskoj vlasti u posljednjih nekoliko godina.

One of Iran’s biggest mosques burned during uprising.



Don’t panic. This isn’t chaos.

It’s 47 years of rage.

For 47 years, after every Allahu Akbar from these minarets, innocent Iranians were executed by an Islamist regime.pic.twitter.com/oHtMpPjHQA — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih)January 10, 2026

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, oštro je kritikovao predsjednika SAD Donalda Trampa, optuživši ga da su mu ruke "uprljane krvlju Iranaca". Tokom obraćanja, koje je emitovala državna televizija, Hamneijeve pristalice uzvikivale su parole "Smrt Americi".

Državni mediji su demonstrante kasnije okarakterisali kao "teroriste", što je dodatno pojačalo strahovanja da bi moglo doći do nasilnog gušenja protesta, kao što je bio slučaj i tokom ranijih nemira, uprkos Trampovim porukama da će podržati mirne demonstrante.

"Demonstranti uništavaju sopstvene ulice kako bi udovoljili predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država", rekao je 86-godišnji Hamnei okupljenima u svom kompleksu u Teheranu.

"Jer je rekao da će im priteći u pomoć. Trebalo bi, umjesto toga, da se pozabavi stanjem u sopstvenoj zemlji".

(AP)