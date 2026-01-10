logo
Iran: Protesti ne jenjavaju, vlasti prijete obračunom sa demonstrantima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Protesti u Iranu nastavili su se i u petak naveče širom Islamske Republike, pokazuju snimci objavljeni na društvenim mrežama

Protesti u Iranu Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Ljudi su na ulicama uprkos prijetnjama vlasti da će se obračunati s demonstrantima nakon što su prekinute internet i telefonske veze sa svijetom.

U protestima koji su počeli krajem decembra zbog teške ekonomske situacije u zemlji do sada je, prema dostupnim podacima, stradalo najmanje 65 ljudi. Talas nezadovoljstva prerastao je u najozbiljniji izazov iranskoj vlasti u posljednjih nekoliko godina.

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, oštro je kritikovao predsjednika SAD Donalda Trampa, optuživši ga da su mu ruke "uprljane krvlju Iranaca". Tokom obraćanja, koje je emitovala državna televizija, Hamneijeve pristalice uzvikivale su parole "Smrt Americi".

Državni mediji su demonstrante kasnije okarakterisali kao "teroriste", što je dodatno pojačalo strahovanja da bi moglo doći do nasilnog gušenja protesta, kao što je bio slučaj i tokom ranijih nemira, uprkos Trampovim porukama da će podržati mirne demonstrante.

"Demonstranti uništavaju sopstvene ulice kako bi udovoljili predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država", rekao je 86-godišnji Hamnei okupljenima u svom kompleksu u Teheranu.

"Jer je rekao da će im priteći u pomoć. Trebalo bi, umjesto toga, da se pozabavi stanjem u sopstvenoj zemlji".

(AP)

