Nobelov komitet traži hitno oslobađanje: Narges Mohamadi ponovo uhapšena u Iranu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Norveški Nobelov komitet saopštio je da je iranska aktivistkinja za ljudska prava i dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi uhapšena na brutalan način u Iranu i da mora biti odmah puštena na slobodu.

Narges Mohamadi ponovo uhapšena u Iranu Izvor: Profiemdia

Komitet je dodijelio Nobelovu nagradu za mir Mohamadijevoj 2023. godine, nakon njene trodecenijske kampanje za prava žena i ukidanje smrtne kazne u Iranu.

Fondacija koja nosi njeno ime saopštila je ranije da je Mohamadijeva pritvorena u Iranu sa drugim aktivistima na komemoraciji za advokata za ljudska prava koji je nedavno pronađen mrtav pod spornim okolnostima.

Za sada nema zvaničnih komentara iz Irana o pritvaranju Mohamadijeve /53/.

Ona je služila kaznu od 13 godina i devet mjeseci zatvora pod optužbom za zavjeru protiv državne bezbjednosti i propagandu protiv iranskih vlasti.

Ona je u decembru privremeno puštena iz medicinskih razloga. Iako je to trebalo da bude odsustvo od samo tri sedmice, Mohamadijeva je ostala na slobodi znatno duže, nakon što su aktivisti i zapadne sile izvršili pritisak na Iran da ona ne bude ponovo zatvorena.

Iran Nobel

