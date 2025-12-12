Predsjedniku RS budžet skočio sa 77 na 80 miliona, premijeru smanjen za 4,5 miliona KM

Budžet predsjednika Republike Srpske za narednu godinu povećan je sa ovogodišnjih 77 na više od 80 miliona maraka, pokazuje prijedlog Budžeta RS koji je naknadno uvršten u dnevni red redovne sjednice Narodne skupštine zakazane za utorak.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U strukturi predsjedničkog budžeta najveće povećanje je napravljeno na stavci Projekti podrške za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za djecu i omladinu koja je sa 27,5 koliko je iznosila po drugom rebalansu ovogodišnjeg budžeta povećana na okruglo 35 miliona KM. Toliko je bilo predviđeno i prvobitnim budžetom za tekuću godinu, ali očigledno da je oko sedam i po miliona maraka ostalo neutrošeno.

U vrijeme dok predsjedniku Srpske povećava budžet, predsjednik Vlade Savo Minić smanjio je svoj budžet za skoro 4,5 miliona maraka. Premijer je budžet Vlade sa ovogodišnjih 31,5 skresao na 27,1 milion KM, piše Capital.

Dok je Vladi smanjen budžet, Narodna skupština i Vijeće naroda RS dobili su povećanje. Budžet NSRS je sa 16,2 povećan na 17,9 miliona, dok je Vijeće naroda RS dobilo povećanje od oko deset posto, pa će delegati raspolagati sa 5,1 umjesto ovogodišnjih 4,7 miliona KM.

Da su kreatori budžeta mislili na izbore i na to da će im trebati pare za kampanju, pokazuje budžet Republičke izborne komisije koji je sa ovogodišnjih 185.000 KM povećan na čak 1,33 miliona maraka od čega tačno milion maraka predstavlja grant za finansiranje izborne kampanje u RS.

Budžet je rapidno skresan i više nego prepolovljen Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS na čijem čelu je Zlatan Klokić. Budžet ovog ministarstva je smanjen sa 94,5 miliona KM na 43,3 miliona maraka. Očigledno da više nema potrebe za lobiranjem, jer su desetine miliona maraka koje su preko ovog ministarstva isplaćene lobističkim kućama širom svijeta, a prvenstveno u Americi urodile plodom i dale ciljani rezultat, jer su Miloradu Dodiku, njegovim saradnicima i bliskim firmama skinute američke sankcije.

Ministarstvu privrede i preduzetništva budžet je sa ovogodišnjih 48 miliona maraka, prijedlogom za sljedeću godinu smanjen na 42,8 miliona KM. Vidljivo je da će smanjene biti subvencije i to upravo za oko šest miliona maraka.

S druge strane, budžet će za oko sedam miliona maraka biti povećan Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske, a najveće povećanje se odnosi na subvencije za razvoj poljoprivrede i sela.

Budžet je za oko četiri miliona maraka smanjen i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i to sa ovogodišnjih 559,4 miliona KM na 555,4 miliona maraka. Najviše je smanjena stavka grantovi i to sa 90,5 miliona KM na oko 85 miliona maraka.