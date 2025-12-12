logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kolegijum dopunio tačke za sjednicu: Narodna skupština RS u utorak o budžetu, zaduživanju i platama u javnom sektoru

Kolegijum dopunio tačke za sjednicu: Narodna skupština RS u utorak o budžetu, zaduživanju i platama u javnom sektoru

Autor Dušan Volaš
0

Dnevni red redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja će biti održana u utorak, 16. decembra, dopunjen je sa 13 tačaka, među kojima je i Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, odlučeno je na današnjoj telefonskoj sjednici skupšinskog Kolegijuma

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dnevni red dopunjen je i Prijedlogom programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2026. do 2028. godine, te Prijedlogom zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu.

Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu, o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa, te o iznosu garancija koje može izdati Srpska u 2026.

Na prethodno usvojenom dnevnom redu su poslanička pitanja i odgovori, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ