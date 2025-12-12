Kolegijum dopunio tačke za sjednicu: Narodna skupština RS u utorak o budžetu, zaduživanju i platama u javnom sektoru

Dnevni red redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja će biti održana u utorak, 16. decembra, dopunjen je sa 13 tačaka, među kojima je i Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, odlučeno je na današnjoj telefonskoj sjednici skupšinskog Kolegijuma

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dnevni red dopunjen je i Prijedlogom programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2026. do 2028. godine, te Prijedlogom zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu.

Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu, o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa, te o iznosu garancija koje može izdati Srpska u 2026.

Na prethodno usvojenom dnevnom redu su poslanička pitanja i odgovori, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Srpske.