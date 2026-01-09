logo
Heroj iz Srbije koji je stradao spasavajući druge: Proglašen Dan žalosti na teritoriji opštine Ljig

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Na teritoriji opštine Ljig u subotu, 10. januara, biće proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao pokušavajući da spasi ljude iz objekta zahvaćenog požarom u Švajcarskoj.

Na teritoriji opštine Ljig sutra Dan žalosti zbog tragične smrti Stefana Ivanovića

Na teritoriji opštine Ljig u subotu, 10. januara 2026. godine, biće proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao prilikom spasavanja ljudi iz objekta zahvaćenog požarom u mjestu Kran Montana u Švajcarskoj.

"Stefan Ivanović nastradao je 1. januara 2026. godine, pokazujući izuzetnu hrabrost i humanost pokušavajući da pomogne drugima u trenutku velike opasnosti. Njegova smrt duboko je potresla porodicu, prijatelje i mještane ljiskog kraja, ali i širu javnost", potvrdjeno je za agenciju RINA.

Dan žalosti biće obeležen na dan njegove sahrane, koja će biti obavljena u subotu na groblju u Jajčićima. U skladu sa odlukom opštine, zastave na javnim ustanovama biće spuštene na pola koplja, dok će se kulturne i zabavne manifestacije prilagoditi Danu žalosti.

Opština Ljig ovim činom odaje počast Stefanu Ivanoviću, čije će se ime pamtiti po nesebičnosti i hrabrosti u pokušaju da spasi ljudske živote.

