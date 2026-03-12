Uhapšen osumnjičeni: Rasvijetljena krađa auta u Novom Gradu, "audi“ pronađen u Banjaluci

Brzom reakcijom policije pronađeno je vozilo marke „Audi“ koje je juče ukradeno na području opštine Novi Grad, a osumnjičeni za krađu je uhapšen.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Kako je saopšteno iz policije, Policijskoj stanici Novi Grad 11. marta oko 16.30 časova prijavljeno je da je istog dana, u periodu od 15.45 do 16.30 časova, u mjestu Svodna kod Novog Grada otuđeno vozilo vlasništvo D.G. iz Prijedora.

Preduzimanjem operativno-taktičkih mjera policija je utvrdila da se vozilo nalazi na području Policijske uprave Banja Luka, te da je za krađu osumnjičeno lice F.Ć. iz Cazina.

U saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Banja Luka, vozilo je pronađeno oko 20.30 časova na području Policijske stanice Lauš, gdje je pronađen i uhapšen osumnjičeni.

Nad F.Ć. je izvršena kriminalistička obrada, a vozilo je pronađeno i biće vraćeno vlasniku.

Policija radi na kompletiranju predmeta, nakon čega će protiv osumnjičenog Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj zbog krivičnog djela krađa.

(Mondo)