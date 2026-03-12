Pronevjerili više od 150.000 KM: Podignuta optužnica protiv službenika Islamske zajednice

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv R. K. iz Novog Grada i J. K. iz Bihaća koji se terete da su oštetili Medžlis Islamske zajednice Novi Grad za 150.744 KM, izjavila je glavni tužilac ovog tužilaštva Slađana Marić.

Izvor: Shutterstock

Policijska uprava Prijedor je u junu 2021. godine podnijela izvještaje ovom tužilaštvu za koruptivna krivična djela počinjena od marta 2015. do februara 2019. godine.

J. K. je optužen da je, kao lice imenovano za zastupanje Islamske zajednice u Novom Gradu, počinio krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i povreda obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje.

R. K. se tereti da je, kao sekretar i blagajnik Islamske zajednice u Novom Gradu, počinio krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pronevjera.

Marićeva je navela da su od 11 predmeta korupcije koje je Okružno javno tužilaštvo Prijedor riješilo u toku prošle godine, u dva podignute optužnice, u osam donesene negativne tužilačke odluke, dok je predmet o kanalizaciji u Tukovima iz referata korupcije prešao u referat privredni kriminal.

Optužnica je podignuta i protiv radnice sportske kladionice u Prijedoru koja je zloupotrebom položaja odgovornog lica u 2023. godini oštetila poslodavca za 15.494 KM.

Naredbe o obustavi istrage donesene su u izvještajima o sumnji na više krivičnih djela protiv rukovodstva Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, protiv više lica na štetu banke, protiv jednog fizičkog lica za zloupotrebu povjerenja na štetu drugog fizičkog lica prilikom davanja punomoći za obavljanje kupoprodaje, te protiv dva fizička lica osumnjičena da su oštetila Republiku Srpsku.

Naredbe o nesprovođenju istrage donesene su u dvije prijave odbornika Skupštine opštine Novi Grad protiv načelnika opštine za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja i nesavjestan rad u službi, u prijavi nezadovoljnih mještana Donje Ćele protiv zaposlenih u Odsjeku za inspekcijske poslove grada Prijedora, te u prijavi "Prijedorčanke" protiv zaposlenih u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor u prošloj godini riješilo je 11 predmeta korupcije ili 50 odsto od ukupnog broja ovih postupaka i zaprimilo jedan novi, te je u ovu godinu preneseno 12 predmeta.

(Srna)