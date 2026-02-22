Uzela im skoro 400.000 evra i nestala bez traga: Upravnica zgrade opustošila račun stanara, detalji prevare su filmski

Zadarska policija podnijela je krivičnu prijavu i odredila pritvor 57-godišnjoj hrvatskoj državljanki koju sumnjiče za zloupotrebu povjerenja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene ili poslovne isprave.

Izvor: Shutterstock/ARVD73/Frame Stock Footage/Bits And Splits

Prema navodima istrage, bivša upravnica više stambenih zgrada u Pakoštanima i Biogradu na Moru oštetila je suvlasnike za čak 397.014,86 evra, preusmjeravajući novac sa računa pričuve na privatne račune.

Novac sa pričuve prebacivala na privatne račune

Kako navodi policija, ali i suvlasnici jedne od pogođenih zgrada u centru Biograda na Moru, osumnjičena je u posljednje dvije godine sav novac uplaćen na ime pričuve prebacivala na svoj i račun svog supruga.

Istovremeno, obaveze vezane za održavanje zgrada nisu izmirene, od servisa lifta do računa za struju u stubištu. Zgrada je, prema riječima stanara, ostala i bez obaveznog osiguranja.

Krediti bez znanja stanara

Situacija je dodatno pogoršana kada su otkriveni namjenski krediti podignuti za uređenje krova i fasade, u iznosu većem od 280.000 evra. Prema policijskom izvještaju, ti krediti su podignuti u banci bez znanja suvlasnika, a radovi nikada nisu započeti.

Stanari tvrde da je sva komunikacija sa bankom vođena putem mejla i telefona, te da su banci dostavljeni falsifikovani potpisi više desetina stanara.

Sumnja na vlasnicu firme iz Pakoštana

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o Z. R. iz Pakoštana, vlasnici firme koja se bavi nekretninama, i koja je 2023. godine preuzela upravljanje nad više zgrada u Biogradu na Moru.

Stanari jednog ulaza su sredinom avgusta 2025. primetili su da se pričuva ne uplaćuje na isti račun, ali od upravnice nisu dobijali objašnjenje. Ubrzo su uočili i druge nepravilnosti i pokrenuli postupak za njenu smjenu. U septembru su je i zvanično razrješili dužnosti.

Tek nakon zahtjeva za bankovne izvode, od banke su saznali da je podignut kredit. Krajem decembra stanari druge zgrade dobili su opomene pred izvršenje zbog neizmirenih rata tog kredita.

Nestalo 39.000 evra iz jedne zgrade

Vlasnici stanova uglavnom vikendaši koji žive u drugim gradovima i državama, pa je trebalo vremena da se povežu i razmjene informacije. Tek na jesen, nakon dobijanja izvoda iz dvije banke, shvatili su da nedostaje 39.000 evra iz fonda pričuve.

U međuvremenu, lift je počeo da se kvari, krov je prokišnjavao, a računi nisu bili plaćeni.

Krivična prijava i nezadovoljstvo radom institucija

Prvu krivičnu prijavu stanari „Uglovnice“ podneli su Državnom odvjetništvu u Zadru 1. oktobra 2025. godine, a potom su usledile i dopune prijave. Navode da su nezadovoljni sporim reagovanjem institucija, jer je osumnjičena, kako tvrde, i nakon podnošenja prijave nastavila sa otuđivanjem novca sa računa pričuve.

Posebno im je sporan način na koji je banka odobrila kredit.

"Banka ne želi da prihvati našu žalbu za proglašenje kredita ništavnim, iako su svjesni da je odobren na osnovu lažne i falsifikovane dokumentacije. Nije nam jasno ni zašto banka nije obustavila raspolaganje kreditom čim su uočili nepravilnosti", navode ogorčeni stanari.

Krivična prijava protiv osumnjičene dostavljena je nadležnom Državnom tužilaštvu u Zadru. Iz banke su odbili da komentarišu slučaj, pozivajući se na obavezu čuvanja bankarske tajne i zaštitu podataka klijenata.

(24 sata/Mondo)