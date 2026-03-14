Snažan zemljotres na popularnom grčkom ostrvu

Snažan zemljotres pogodio ostrvo Krit u Grčkoj.

Snažan zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas ostrvo Krit u Grčkoj, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan u 17.21 časova.

Potres je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 34.8578 i dužine 23.2814 u moru. Hipocentar zemljotresa je smješten na dubini od oko 10 kilometara ispod površine zemlje.

Zasad nema informacija da li ima povređenih i kolika materijalna šteta je pričinjena. Nadležne službe prate situaciju.