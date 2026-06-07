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Dodik najavio: Očekuje se dolazak Vladimira Putina u Banjaluku na otvaranje rusko-srpskog hrama 1

Dodik najavio: Očekuje se dolazak Vladimira Putina u Banjaluku na otvaranje rusko-srpskog hrama

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za RIA Novosti da se očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.

Dodik najavio: Očekuje se dolazak Putina u Banjaluku na otvaranje rusko-srpskog hrama Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

"Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili. Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to", rekao je Dodik.

Dodik podsjetio da se sa ruskim predsjednikom sastao u Moskvi tokom proslave 9. maja – Dana pobjede.

"Tamo su postignuti dogovori o nekoliko pitanja", dodao je Dodik.

Dodik je ponovio da će krajem septembra opet posjetiti Moskvu. "Jedino što znam sigurno jeste da ću biti u Moskvi 25. septembra", rekao je Dodik.

U razgovoru sa rusku agenciju je ukazao na to da je Evropa izgubila sve što je mogla, da više nema ekonomiju.

"Mora da dođe ovdje po energiju i tržišta. Kako će im se Rusija obratiti po ovom pitanju je pitanje za rusko rukovodstvo", rekao je Dodik.

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Tagovi

Milorad Dodik Vladimir Putin Banjaluka

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Komentari 1

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zole

Ko će mu odobriti ulazak, Komšić i Bećirović, hihihihi

Čitaoci reporteri

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Hvala što ste poslali vijest.

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