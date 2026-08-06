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SNSD i PSS kažnjeni zbog preuranjene kampanje: Zloupotreba djece i javnih sredstava

SNSD i PSS kažnjeni zbog preuranjene kampanje: Zloupotreba djece i javnih sredstava

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija BiH izrekla je novčane kazne koaliciji Draška Stanivukovića, SNSD-u i SDP-u zbog preuranjene izborne kampanje i drugih prekršaja Izbornog zakona.

CIK kaznio SNSD, SDP i koaliciju Draška Stanivukovića Izvor: Shutterstock

Centralna izborna komisija (CIK) BiH izrekla je novčane kazne koaliciji Draško Stanivuković – Pokret sigurna Srpska (PSS), SNSD-u i SDP-u zbog utvrđenih prekršaja Izbornog zakona BiH koji se odnose na preuranjenu izbornu kampanju.

Koalicija Draško Stanivuković – Pokret sigurna Srpska kažnjena je sa ukupno 8.500 KM u dva odvojena predmeta.

Prvom odlukom izrečena joj je kazna od 3.500 KM, nakon što je CIK utvrdio da je pristalica ovog političkog subjekta Nataša Miljanović-Zubac, gostujući u televizijskoj emisiji, vodila preuranjenu izbornu kampanju.

Drugom odlukom koalicija je kažnjena sa 5.000 KM jer je, prema odluci CIK-a, predsjednik jedne od stranaka u koaliciji Draško Stanivuković tokom gostovanja u televizijskoj emisiji vodio preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebio javna sredstva.

Iz CIK-a navode da su oba predmeta dostavljena na dalje postupanje Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH.

Na istoj sjednici CIK je izrekao kaznu od 6.000 KM SNSD-u, uz obrazloženje da je predsjednik stranke Milorad Dodik putem društvenih mreža vodio preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebio djecu.

Novčanom kaznom od 4.000 KM sankcionisan je i SDP, nakon što je utvrđeno da je Opštinski odbor ove stranke u Gornjem Vakufu-Uskoplju objavom na društvenim mrežama prekršio odredbe Izbornog zakona BiH koje se odnose na preuranjenu izbornu kampanju.

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CIK BiH kazne Izbori 2026 opšti izbori 2026.

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