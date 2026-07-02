SNSD potvrdio kandidaturu Minića i Cvijanovićeve: Poznati i nosioci izbornih lista

Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, potvrđeno je danas na sjednici Predsjedništva SNSD-a.
Predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je da je sa koalicionim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima.
"Cijenili smo da su to naši najbolji izbori, držali smo se dobre prake i cijenili smo mišljenje naših ljudi sa terena", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a
Dodik je naveo da se predstojeći izbori održavaju uz činjenicu da on ne može da se kandiduje, što je "nonses imajući u vidu demokratiju i ljudska prava o kojoj govore iz EU", ali da toga nema u BiH.
Dodik je dodao da su utvrđene i ostale liste predviđene za opšte izbore.
Nosilac izborne liste iz Izbornu jedinicu 1 je Slobodan Јavor, IZ 2 Miroslav Bojić, IZ3 Igor Dodik, IZ 4 Petar Јelić, IZ 5 Danijel Јošić, IZ 6 Mikajlo Lazić, IZ 7 Zoran Stevanović, IZ 8 Aco Stanišić ili Јovan Katića i IZ 9 Luka Petrović.
Nosilac liste za Predstavnički dom PS BiH je Srđan Amidžić, Obren Petrović i Radovan Višković.
"Naša partija je vrlo predano radila i potpuno je usaglašena", rekao je Dodik.
(Srna)