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SNSD potvrdio kandidaturu Minića i Cvijanovićeve: Poznati i nosioci izbornih lista

SNSD potvrdio kandidaturu Minića i Cvijanovićeve: Poznati i nosioci izbornih lista

Autor Dragana Božić
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Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, potvrđeno je danas na sjednici Predsjedništva SNSD-a.

Savo Minić i Željka Cvijanović kandidati SNSD-a na opštim izborima Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je da je sa koalicionim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima.

"Cijenili smo da su to naši najbolji izbori, držali smo se dobre prake i cijenili smo mišljenje naših ljudi sa terena", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a

Dodik je naveo da se predstojeći izbori održavaju uz činjenicu da on ne može da se kandiduje, što je "nonses imajući u vidu demokratiju i ljudska prava o kojoj govore iz EU", ali da toga nema u BiH.

Dodik je dodao da su utvrđene i ostale liste predviđene za opšte izbore.

Nosilac izborne liste iz Izbornu jedinicu 1 je Slobodan Јavor, IZ 2 Miroslav Bojić, IZ3 Igor Dodik, IZ 4 Petar Јelić, IZ 5 Danijel Јošić, IZ 6 Mikajlo Lazić, IZ 7 Zoran Stevanović, IZ 8 Aco Stanišić ili Јovan Katića i IZ 9 Luka Petrović.

Nosilac liste za Predstavnički dom PS BiH je Srđan Amidžić, Obren Petrović i Radovan Višković.

"Naša partija je vrlo predano radila i potpuno je usaglašena", rekao je Dodik.

(Srna)

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SNSD Izbori 2026 opšti izbori 2026.

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Hvala što ste poslali vijest.

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