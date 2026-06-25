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Pljušte kazne zbog preuranjene kampanje: SNSD-u 10.000 KM, sankcionisani i PDP i HRS

Pljušte kazne zbog preuranjene kampanje: SNSD-u 10.000 KM, sankcionisani i PDP i HRS

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je novčano nekoliko političkih partija zbog, kako je navedeno, vođenja preuranjene izborne kampanje.

Kazne za SNSD i PDP zbog preuranjene kampanja Izvor: CIK BiH

SNSD je kažnjen sa ukupno 10.000 KM zbog, kako je navedeno, vođenja preuranjene izborne kampanje, zloupotrebe resursa i zloupotrebe djece u izbornom procesu.

Iz CIK-a navode da je "pristalica SNSD-a" Srđan Amidžić objavom na društvenim mrežama prilikom obilaska mjesta asfaltiranja dijela puta kod Banjaluke slao političke poruke, čime je "vodio preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebio resurse".

U drugom slučaju, CIK je kaznio SNSD zbog, kako je navedeno, zloupotrebe djece u izbornom procesu, jer su predsjednik stranke Milorad Dodik i Amidžić objavili vijesti i fotografije sa djecom tokom posjete Bijeljini i Loparama.

CIK je kaznio PDP sa 3.000 KM jer je generalni sekretar ove stranke Nebojša Drinić objavom na "Fejsbuk" stranici slao političke poruke, čime je vođena preuranjena izborna kampanja.

Hrvatska republikanska stranka kažnjena je sa ukupno 7.000 KM, jer su u dva odvojena slučaja pristalice ove stranke vodile preuranjenu izbornu kampanju.

Kandidatu za hrvatskog člana Predsjedništva Zdenko Lučić izrečena je novčana kazna od 3.500 KM, jer je gostujući na televizijskoj emisiji slao političke poruke, čime je vršio preuranjenu kampanju.

Na sjednici CIK-a je istaknuto da je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje u elektronskim medijima, ovaj slučaj proslijeđen i Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH. 

(SRNA)

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Tagovi

CIK BiH kazne stranke SNSD PDP Izbori 2026 opšti izbori 2026.

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