CIK ovjerila 29 koalicija za izbore: Izrečene i prve kazne zbog preuranjene kampanje

Centralna izborna komisija (CIK) BiH ovjerila je danas ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra.

Izvor: CIK BiH

CIK je danas zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3.000 KM kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravda i SNSD.

Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu.

Sa 3.000 KM kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.

(Srna)