logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igor Dodik iznio očekivanja od izbora: Naš kandidat za predsjednika Srpske osvojiće 345.000 glasova

Igor Dodik iznio očekivanja od izbora: Naš kandidat za predsjednika Srpske osvojiće 345.000 glasova

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Predsjednik Izbornog štaba SNSD-a Igor Dodik iznio je detaljne procjene za predstojeće izbore. Stranka u Banjaluci najavljuje osvajanje 35 mandata u NSRS, do sedam mandata u Parlamentu BiH, te preko 340.000 glasova za ključne pojedinačne pozicije.

igor dodik Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Izbornog štaba SNSD-a Igor Dodik izjavio je danas u Banjaluci da su glavni ciljevi za predstojeće izbore pobjede kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Prema našim procjenama, naš kandidat za predsjednika Republike Srpske osvojiće 345.000 glasova, dok će oko 360.000 glasova osvojiti naš kandidat za srpskog člana Predsjedništva", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Kada je u pitanju lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Dodik je naglasio da ova stranka očekuje 245.000 glasova i 35 mandata u Narodnoj skupštini.

"Kad je riječ o Parlamentarnoj skupštini BiH procjena je do juče bila da SNSD može da osvoji šest mandata. S obzirom na to da smo obilasom Izborne jednice 7 ustanovili da postoji mogućnost da dobijemo dodatni broj glasova, nije isključeno da osvojimo i sedmi mandat", naveo je Dodik.

Dodik je podsjetio da je na lokalnim izborima 2024. godine 95 odsto procjena Izbornog štaba SNSD-a ostvareno.

"Vjerujem da će i ove procjene biti u potpunosti ispunjene. SNSD je jedna od najorganizovanijih partija ne samo u Republici Srpskoj, nego i u BiH i šire i mi kontinuirano radimo", rekao je Dodik.

On je naveo da je juče u Bratuncu za predsjednika Opštinskog odbora SNSD-a izabran Marko Mrkajić, dok će za dva dana biti održana izborna skupština Opštinskog odbora Pale, gdje će za predsjednika najvjerovatnije biti izabran Aco Stanišić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igor Dodik SNSD Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ