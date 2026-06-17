Igor Dodik iznio očekivanja od izbora: Naš kandidat za predsjednika Srpske osvojiće 345.000 glasova

Predsjednik Izbornog štaba SNSD-a Igor Dodik iznio je detaljne procjene za predstojeće izbore. Stranka u Banjaluci najavljuje osvajanje 35 mandata u NSRS, do sedam mandata u Parlamentu BiH, te preko 340.000 glasova za ključne pojedinačne pozicije.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Izbornog štaba SNSD-a Igor Dodik izjavio je danas u Banjaluci da su glavni ciljevi za predstojeće izbore pobjede kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Prema našim procjenama, naš kandidat za predsjednika Republike Srpske osvojiće 345.000 glasova, dok će oko 360.000 glasova osvojiti naš kandidat za srpskog člana Predsjedništva", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Kada je u pitanju lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Dodik je naglasio da ova stranka očekuje 245.000 glasova i 35 mandata u Narodnoj skupštini.

"Kad je riječ o Parlamentarnoj skupštini BiH procjena je do juče bila da SNSD može da osvoji šest mandata. S obzirom na to da smo obilasom Izborne jednice 7 ustanovili da postoji mogućnost da dobijemo dodatni broj glasova, nije isključeno da osvojimo i sedmi mandat", naveo je Dodik.

Dodik je podsjetio da je na lokalnim izborima 2024. godine 95 odsto procjena Izbornog štaba SNSD-a ostvareno.

"Vjerujem da će i ove procjene biti u potpunosti ispunjene. SNSD je jedna od najorganizovanijih partija ne samo u Republici Srpskoj, nego i u BiH i šire i mi kontinuirano radimo", rekao je Dodik.

On je naveo da je juče u Bratuncu za predsjednika Opštinskog odbora SNSD-a izabran Marko Mrkajić, dok će za dva dana biti održana izborna skupština Opštinskog odbora Pale, gdje će za predsjednika najvjerovatnije biti izabran Aco Stanišić.