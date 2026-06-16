Vlast i opozicija podijeljene oko rebalansa: Jedni vide razvoj, drugi rekordno zaduženje

Tokom rasprave o Prijedlogu rebalansa budžeta Republike Srpske, vrijednom 8,525 milijardi KM, poslanici vlasti i opozicije iznijeli su suprotstavljene stavove o predloženom povećanju budžetske potrošnje i planiranom zaduženju.

Izvor: Narodna skupština RS

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica ocijenio je da predloženi rebalans potvrđuje stabilnost javnih finansija Republike Srpske, navodeći da će ukupan dug iznositi 42,66 odsto bruto domaćeg proizvoda, što je, kako je rekao, za oko deset procentnih poena manje nego prije pet godina.

On je istakao da će javni dug biti na nivou od 38 odsto BDP-a te da se nastavlja trend njegovog smanjenja uprkos izazovima iz prethodnih godina.

"Republika Srpska ima bolji pristup finansijskim tržištima i mogućnost zaduživanja pod povoljnijim uslovima. Povećavaju se plate, subvencije i socijalna davanja, čime se jača životni standard stanovništva", rekao je Mazalica.

Dodao je da se povećavaju izdvajanja za institucije, te da se dugoročna zaduženja prvenstveno odnose na investicione projekte.

„Ko može biti protiv većih socijalnih davanja, povećanja penzija, ličnih primanja zaposlenih i boračkih dodataka“, upitao je Mazalica.

S druge strane, šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga kritikovao je predloženi rebalans, ističući da je planirani deficit posljedica negativnog budžetskog rezultata.

Prema njegovim riječima, vlast pokušava da predstavi kako je svako ko kritikuje rebalans istovremeno protiv povećanja plata i penzija.

"Cilj vladajuće strukture je da predstavi da je svako ko je protiv ovog rekordnog zaduženja istovremeno protiv povećanja plata i penzija", rekao je Bodiroga.

On je naveo da su stvarni pokazatelji stanja u društvu kvalitet putne infrastrukture, životni standard građana i činjenica da Republika Srpska bilježi pad broja stanovnika.

Bodiroga je podsjetio da je nivo duga 2005. godine bio oko 55 odsto, ali da je tada postojao drugačiji finansijski sistem i da nije bilo mogućnosti zaduživanja putem trezorskih zapisa i obveznica kao danas.

"Za 45 minuta izlaganja niste pomenuli deficit. Govorili ste o investicijama koje slušamo već 20 godina, poput aerodroma u Trebinju", poručio je Bodiroga.

On je ocijenio da se značajan dio budžetskih mjera može posmatrati i kao pokušaj pridobijanja podrške birača pred izbore.