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Počela posebna sjednica: Pred poslanicima rebalans budžeta od 8,5 milijardi KM

Počela posebna sjednica: Pred poslanicima rebalans budžeta od 8,5 milijardi KM

Autor Nikolina Damjanić
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U Narodnoj skupštini Republike Srpske počela je posebna sjednica na kojoj će poslanici razmatrati Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2026. godinu. Njime je predviđen budžetski okvir od 8,525 milijardi KM, što je za 1,116 milijardi KM više u odnosu na važeći.

posebna sjednica nsrs rebalans budžeta rs Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prije početka sjednice predsjednik skupštine Nenad Stevandić razriješio je dužnosti potpredsjednicu skupštine Anju Ljubojević, koja je podnijela ostavku. 

Predviđen budžetski okvir je 8,525 milijardi KM, što je za 1,116 milijardi KM više u odnosu na važeći budžet.

Pred poslanicima će se, osim Prijedloga rebalansa budžeta, naći i prijedlozi izmjena Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske, odluke o izdavanju garancija, kao i odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu.

Na dnevnom redu su i izmjene više zakona iz oblasti rada, javne uprave i obrazovanja, kojima je, između ostalog, predviđeno skraćenje pripravničkog staža sa 12 na šest mjeseci.

Najavljeno novo zaduženje Republike Srpske izazvalo je oštre reakcije opozicije, čiji predstavnici poručuju da će učiniti sve kako bi spriječili dodatno kreditno zaduživanje.

Lideri Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, Srpske demokratske stranke Branko Blanuša i Narodnog fronta Jelena Trivić ocijenili su ranije da bi novo zaduženje građane moglo dovesti u, kako navode, dužničko ropstvo.

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović odgovorila je da se protivljenjem rebalansu osporavaju ulaganja, povećanje plata, penzija, boračkih dodataka i drugih socijalnih davanja predviđenih ovim dokumentom.

Ona je navela da će javni dug Republike Srpske na kraju godine iznositi 38 odsto bruto domaćeg proizvoda, te istakla da je u vrijeme kada je opozicija bila na vlasti iznosio 55 odsto BDP-a.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da Vlada neće odustati od razvojnog budžeta i realizacije planiranih investicija, dok je poslanik PDP-a Bojan Kresojević upozorio da će posljedice novog zaduženja osjetiti buduće generacije, navodeći da velika dugovanja dospijevaju na naplatu 2031. godine.

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NSRS rebalans budžeta

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