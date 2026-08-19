Milionski gubici i rast dugova: Šest javnih preduzeća Srpske u minusu skoro 100 miliona KM

Od 21 javnog preduzeća od posebnog interesa za Republiku Srpsku, šest je prošlu godinu završilo sa gubitkom od gotovo 100 miliona KM. Ministarstvo finansija upozorava na visok fiskalni rizik i rast obaveza.

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Od 21 javnog preduzeća od posebnog interesa za Republiku Srpsku njih 15 ostvarilo je u prošloj godini dobit od 70,6 miliona maraka, dok je preostala šestorka napravila gubitak od skoro 100 miliona KM.

Navedeno je to u izvještaju o fiskalnim rizicima javnih preduzeća u Republici Srpskoj za 2025. godinu, a u kojem je naglašeno da pet javnih preduzeća ima najveći rizik poslovanja, te da će u narednom periodu biti pod posebnim nadzorom.

Iz najnovijeg izvještaja o fiskalnim rizicima, koje je uradilo Ministarstvo finansija Republike Srpske, vidljivo je da su pojedini strateški giganti zaplivali u duboke probleme sa likvidnošću, solventnošću i profitabilnošću.

Na listi gubitaša nalaze se "Željeznice Republike Srpske", RiTE "Ugljevik", Matično preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske, zatim "Šume Republike Srpske", "Hidroelektrane na Drini" Višegrad kao i "Aerodromi Republike Srpske". Ukupan minus ove šestorke iznosi tačno 99,4 miliona maraka.

Slika ukupnih obaveza 21 preduzeća dodatno zabrinjava, jer su one skočile u 2025. godini za 132,5 miliona KM (ili 4,4 odsto) u odnosu na 2024. godinu.

Kratkoročne obaveze

Posebno je nepovoljna struktura tih dugova, jer više od polovine, odnosno 52,3 odsto čine kratkoročne obaveze, dok se na dugoročne odnosi 47,7 odsto. Ovakav odnos stvara stalan pritisak na tekuću likvidnost i redovno izmirenje računa i potraživanja.

Kako bi pomogla javnim preduzećima, Vlada Republike Srpske nastavila je sa značajnim finansijskim injekcijama. Tokom 2025. godine, javna preduzeća od posebnog interesa primila su 65,5 miliona KM kroz subvencije, grantove i kapitalne transfere, što je za 1,3 miliona KM više nego prethodne godine.

Sa druge strane, pozitivan pomak bilježi se u sektoru izdatih garancija za zaduženja. Ukupni dug po osnovu kredita za preduzeća od posebnog interesa kojima je Vlada Republike Srpske izdala garancije na dan 31. decembra 2025. godine iznosio je 364,7 miliona KM, što predstavlja pad za 133,6 miliona KM (ili 26,8 odsto) u odnosu na kraj 2024. godine.

Najveći izvori fiskalnog rizika

Detaljnom analizom finansijskih koeficijenata i rejtinga, Ministarstvo finansija izdvojilo je pet preduzeća koja predstavljaju najveći izvor fiskalnog rizika i koja moraju imati apsolutni prioritet u daljem nadzoru. Na toj listi nalaze se MH "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje, "RiTE Ugljevik", banjalučka "Elektrokrajina", te Olimpijski centar "Jahorina" Pale i "Šume Republike Srpske" Sokolac.

"Ovih pet javnih preduzeća istovremeno nose najveće ukupne obaveze i svrstani su u sam vrh poslovnog rizika, zbog čega je neophodan njihov pojačan nadzor i hitna primjena mjera za očuvanje stabilnosti", navedeno je u analizi.

Pored ove petorke, u takozvanu kategoriju četiri, (kategorija visokog rizika) svrstano je ukupno osam preduzeća. Pored navedenih, koji nose najveći rizik, na listi sa visokim rizikom nalaze se i "Željeznice Republike Srpske" Doboj, "Aerodromi Republike Srpske", te "Elektro-Bijeljina".

Ostala javna preduzeća od posebnog interesa trenutno posluju sa umjerenim ili manjim fiskalnim rizicima i svrstani su u kategorije jedan, dva i tri.

U analizi je navedeno i da su uprkos otežanim uslovima, javna preduzeća u protekloj godini uspjela da realizuju ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 270,3 miliona KM.

Solventnost

U analizi ministra finansija Republike Srpske navedeno je i da su pokazatelji solventnosti javnih preduzeća od posebnog interesa na približnom nivou kao i prethodnih godina.

"Analizom koeficijenata solventnosti može se konstatovati postojanje problema u solventnosti preduzeća koja posluju u kategoriji maksimalnog i visokog rizika", navedeno je u analizi u kojoj stoji i da su pokazatelji likvidnosti javnih preduzeća od posebnog interesa ispod ukupnog nivoa likvidnosti, dok je profitabilnost pokazuje lošu stopu prosječne profitabilnosti.

(Glas Srpske)