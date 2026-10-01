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Preminula učenica povrijeđena u napadu u slovačkoj školi

Preminula učenica povrijeđena u napadu u slovačkoj školi

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Trinaestogodišnja učenica preminula je nakon napada nožem u osnovnoj školi u Slovačkoj. U napadu je ranije stradao i nastavnik.

Slovačka policija obezbjeđuje mjesto napada Izvor: Ta3 / AFP / Profimedia

Učenica koja je teško povrijeđena u napadu nožem u školi u Slovačkoj, koji je izvršio drugi učenik, danas je preminula, izjavio je predsjednk parlamenta Ričard Rasi.

"Nažalost, uprkos ogromnim naporima ljekara, nije bilo moguće spasiti život mlade djevojčice", rekao je Rasi tokom sjednice parlamenta u Bratislavi.

Ovo je druga žrtva napada, pošto je ranije preminuo nastavnik star 61 godinu.

"Mislim da niko od nas ne može da zamisli patnju kroz koju sada prolaze njeni roditelji", rekao je Rasi.

Skupštinska debata je prekinuta minutom ćutanja za žrtve, prenijela je agencija DPA.

Generalni tužilac Maroš Žilinka i ministar prosvjete Tomaš Druker saopštili su da je ubijena trinaestogodišnja djevojčica.

Slovačka policija po pravilu ne objavljuje identitete maloljetnih žrtava bez pristanka roditelja.

Osumnjičeni napadač, učenik osmog razreda, priveden je ubrzo nakon napada.

On je optužen da je u utorak tokom nastave nožem izbo nastavnike i školske drugove u osnovnoj školi u selu Staškov, na sjeveru Slovačke.

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Slovačka napad škola

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