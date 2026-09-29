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Napad u osnovnoj školi: Učenik ubio nastavnika, drugog teško ranio

Napad u osnovnoj školi: Učenik ubio nastavnika, drugog teško ranio

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Učenik je ubio nastavnika u školi na sjeverozapadu Slovačke, objavio je televizijski kanal JOJ.

shutterstock_1644504649.jpg Izvor: Shutterstock

Ranije je ova medijska kuća javila da je jedan učenik napao školske drugove i nastavnika oštrim predmetom u osnovnoj školi u mjestu Staškov u Žilinskom kraju.

Portparol regionalne policije Danijela Kockova potvrdila je za portal "Novini" da su u napadu, koji se dogodio rano jutros, još dvije osobe povrijeđene.

Ona je dodala da je među ranjenima jedan nastavnik koji je u kritičnom stanju i on je prebačen u bolnicu.

Portal navodi da je nastava u školi prekinuta.

Prema prvim informacijama, napadač je učenik osmog razreda kojeg odgaja baka.

Prema riječima portparola Operativnog centra Hitne medicinske službe Petre Klimešove, na lice mjesta odmah su poslata po dva vozila hitne pomoći i spasilačka helikoptera.

Policija je potvrdila da incident istražuje kao nasilni zločin.

Iz policije je saopšteno da je situacija pod kontrolom i da niko nije u neposrednoj opasnosti u ovom trenutku.

Istraga je u toku.

(Mondo)

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Tagovi

Slovačka ubistvo učenik osnovna škola

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