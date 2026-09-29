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Magla u kotlinama: Danas sunčano i toplo vrijeme uz malu oblačnost

Magla u kotlinama: Danas sunčano i toplo vrijeme uz malu oblačnost

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti sunčano i toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost.

Banjalučka riva Izvor: Slaven Petković - Mondo

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini se tokom dana očekuje južni vjetar, a uveče umjerena bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od 22 do 28, a u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno sunčano vrijeme, a magle lokalno ima po kotlinama i uz riječne tokove.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac dva, Kalinovik tri, Šipovo i Drvar četiri, Han Pijesak i Ribnik pet, Gacko, Drinić, Čemerno, Livno i Zenica šest, Foča, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Rudo i Srebrenica sedam, Banjaluka, Prijedor, Višegrad, Srbac, Sarajevo i Tuzla osam, Bijeljina i Kneževo devet, Zvornik i Bileća 11, Mrakovica 14, Trebinje 15, Mostar 17 i Gradačac 18 stepeni Celzijusovih.

(Mondo)

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