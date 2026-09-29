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Povećani limiti za beskontaktno plaćanje u BiH: Do 100 KM bez PIN-a

Povećani limiti za beskontaktno plaćanje u BiH: Do 100 KM bez PIN-a

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Banke u BiH povećale su limite za beskontaktno plaćanje bez unosa PIN-a. Za "Viza" kartice limit je 90 KM, a za "Masterkard" 100 KM.

Povećani limiti za beskontaktno plaćanje u BiH: Do 100 KM bez PIN-a Izvor: Shuttershtock

Banke u BiH povećale su limite za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a, potvrdio je direktor Udruženja banaka BiH Edis Ražanica.

Ražanica je naveo da za "Viza" kartice novi limit iznosi 90 KM, a za "Masterkard" 100 KM.

Povećanje limita omogućava korisnicima brže plaćanje svakodnevnih kupovina, uz zadržavanje bezbjednosnih standarda za kartično poslovanje.

Ražanica je rekao da pri korištenju kartica izvan BiH limit za beskontaktno plaćanje bez PIN-a može biti drugačiji, u zavisnosti od pravila na pojedinom tržištu, te podsjetio da u većini zemalja EU iznosi 50 evra.

Prema njegovim riječima, ovo udruženje pozvalo je "Vizu" i "Masterkard" da izjednače limite, što bi se uskoro moglo desiti.

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Tagovi

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