Lopovi nestali kod Hrvatske: Iz hangara ukraden helikopter olimpijskog šampiona

Nepoznati počinioci ukrali su iz hangara na aerodromu u gradiću Mauterndorf u Austriji helikopter „Robinson R44“, koji koristi kompanija za panoramske letove Tomasa Morgenšterna, nekadašnjeg olimpijskog šampiona u skijaškim skokovima.

Izvor: Thomas1Morgenstern/facebook/screenshot



Letjelica, čija se vrijednost procjenjuje na oko 600.000 evra, poletjela je usred noći, a posljednji radarski kontakt zabilježen je oko 4.20 časova iznad Hrvatske, na području ostrva Pag, prenose austrijski mediji.

Za ukradenim helikopterom tragaju policije više zemalja, a način na koji je krađa izvedena ukazuje na to da su počinioci bili dobro pripremljeni i da su poznavali vazduhoplovnu tehniku.

Krađa se dogodila u noći između 27. i 28. septembra, a helikopter je sa aerodroma Mauterndorf poletio oko 1.50 časova.

Nepoznati počinioci prethodno su provalili u hangar, a prema dostupnim informacijama imali su dovoljno tehničkog znanja da pripreme letjelicu za bijeg, navodi „Kronen Zeitung“.

Helikopter je u vlasništvu austrijskog preduzetnika Manuela Astera, dok ga je za panoramske i druge letove koristila kompanija Tomasa Morgenšterna, prenosi „Salzburg24“.

Lopovi nisu otišli samo sa helikopterom. Iz stanice na aerodromu ukradeno je i 365 litara avio-goriva, iako standardni rezervoar ovog modela R44 prima oko 170 litara.

Zbog toga se pretpostavlja da su sa sobom ponijeli dodatne kanistere ili koristili dodatni rezervoar kako bi povećali dolet helikoptera.

Prije polijetanja sa helikoptera su fizički uklonjeni transponder i ELT, uređaj koji služi za lociranje letjelice u vanrednim situacijama.

Takav postupak ukazuje na poznavanje konstrukcije i opreme helikoptera, a prema procjenama istražilaca, među počiniocima je mogao biti i neko sa znanjem avio-mehaničara.

Počinioci su, prema navodima iz istrage, prethodno okrenuli sigurnosne kamere na aerodromu, dok su lokalne veb-kamere prekrili kako ne bi bilo moguće vidjeti pravac polijetanja.

Nakon krađe su čak vratili transportna kolica na mjesto, smotali crijevo za gorivo i zatvorili vrata, očigledno pokušavajući da prikriju tragove i odlože otkrivanje provale, prenosi „Kleine Zeitung“.

Kroz Alpe letjeli usred noći

Posebno je neobičan način na koji je let izveden.

Prema navodima austrijskih medija, ovaj R44 nije bio opremljen za takav noćni let, pa su počinioci kroz Alpe letjeli u izuzetno zahtjevnim vizuelnim uslovima.

Navodi se da im je pomogla snažna mjesečina koja je te noći osvjetljavala teren.

S obzirom na okolnosti, istražioci vjeruju da osoba koja je upravljala helikopterom nije bila bez iskustva, piše Glas Srpske.

Kako su pratili helikopter ako nije bio na „Flightradaru“?

Informacija da je ukradeni helikopter OE-XHK stigao do Hrvatske nije dobijena putem civilnih servisa „Flightradar24“ ili „FlightAware“, odnosno praćenjem ADS-B signala.

Na tim servisima letjelica je ostala nevidljiva jer su sa nje prethodno uklonjeni transponder i ELT.

Austrijska kontrola letenja „Austro Control“, Oružane snage Austrije i policija u Salcburgu pratili su let na osnovu podataka državnih i vojnih radarskih sistema.

Policija je potvrdila da je posljednji kontakt sa helikopterom ostvaren oko 4.20 časova u hrvatskom vazdušnom prostoru.

Prema detaljnijim navodima austrijskih medija, posljednja poznata lokacija bila je iznad područja ostrva Pag.

Potraga se vodi uz saradnju austrijske, slovenačke i hrvatske policije, dok trenutna lokacija helikoptera nije poznata.