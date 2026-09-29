Amerikanci se pripremaju za napuštanje posljednjih baza: Njihov odlazak smatra se pobjedom Irana i saveznika

Američke snage spremne su za povlačenje iz svojih posljednjih baza u Iraku i njihov odlazak smatra se pobjedom Irana i njihovih saveznika jer imaju veliki uticaj u zemlji u kojoj je u proteklih više od dvije decenije sukoba poginulo 4.500 Amerikanaca.

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"Iran ima stratešku korist od odlaska koalicije jer se uklanja vojna pristnost koja je godinama bila protivteža uticaju Teherana u Iraku", izjavio je bezbjednosni analitičar Džasim el Bahadli.

Prema njegovim riječima, odlazak koalicije proiranska milicija neće samo smatrati pobjedom svog pokreta već će pokušati "da taj zamah iskoristi u veći uticaj nad bezbjednosti i donošenjem odluka".

Iran, čiji je krajnji cilj da primora američke snage da napuste cijeli Bliski istok, smatraju da je njihovo povlačenje iz Iraka pobjeda "osovine otpora" udruženih oružanih grupa širom regiona.

Zamijenik predsjednika Nacionalne bezbjednosne komisije iranskog parlamenta Amir Hajat Mokadam ocijenio je da će "trajna bezbjednost prevagnuti u Iraku kada Amerikanci napuste tu zemlju i region".

Američke snage napale su Irak 2003. godine kako bi sa vlasti svrgle Sadama Huseina nakon čega su okupirali tu zemlju, postavili vlasti predvođene šiitima i dugo godina su se borile sa pobunjenicima do povlačenja 2011. godine.

Američka vojska vratila se nakon manje od tri godine kako bi iračkim snagama pomogla da porazi "Islamsku državu".

(Mondo)