Nastavljen štrajk u Zagrebu: Saobraća tek jedan tramvaj i autobus

Štrajk radnika javnog prevoza i "Čistoće" nastavljen je u Zagrebu. Na ulicama su jutros jedan tramvaj i autobus, dok je "Čistoća" angažovala 20 kamiona.

Izvor: Shutterstock

Javni prevoz i komunalno preduzeće nastavili su jutros štrajk u Zagrebu.

Na zagrebačkim ulicama jutros je jedan tramvaj i autobus, te 20 kamiona preduzeća "Čistoće" koji će odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarne.

Predsjednik Sindikata vozača i saobraćajnih radnika "Zagrebačkog električnog tramvaja" Vladimir Jozić rekao je da će danas biti odlučeno da li je štrajk legalan.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je ranije da cijeni radnike, ali da ne može pristati na ultimatume sindikalnih čelnika, prenose hrvatski mediji.

On je rekao da su plate vozača "Zagrebačkog električnog tramvaja" u protekle tri godine povećane za više od 60 odsto, a komunalnih radnika "Čistoće" za više od 85 odsto.

Tomašević je naveo da sindikalne vođe sada traže povećanje za više od 20 odsto u godinu dana, što je finansijski neodrživo.

Županijski sud u Zagrebu održaće pripremna ročišta povodom tužbi "Zagrebačkog holdinga", čija je podružnica "Čistoća" i "Zagrebačkog električnog tramvaja" protiv reprezentativnih sindikata radi zabrane najavljenog štrajka.

Radnici javnog prevoza u Zagrebu od juče su u štrajku jer sindikati u novom kolektivnom ugovoru traže veće plate i bolja materijalna prava.