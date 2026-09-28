Blanuša: Zalažem se za dosljednu primjenu Zakona o ispitivanju porijekla imovine

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je u Šamcu da se zalaže za izmjene i dosljedno sprovođenje Zakona o ispitivanju porijekla imovine.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je večeras na predizbornoj tribini u Šamcu da se zalaže za izmjene i dosljedno sprovođenje Zakona o ispitivanju porijekla imovine.

Blanuša je rekao da će vratiti pravdu u Srpsku i izrazio uvjerenje da će SDS nakon izbora formirati vladu sa koalicionim partnerima - Pokretom Sigurna Srpska, Narodnim frontomi i drugim strankama koji, kako kaže, žele promjene u Srpskoj.

On je naveo da mladi treba da se zapošljavaju na osnovu završene škole i stučnosti.

Kandidat SDS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinko Božović istakao je da Republika Srpska mora sačuvati svoje institucije i da se ne smije dozvoliti teritorijalno prekrajanje BiH na uštrb Srpske.

On je ocijenio da za područje Posavine treba obezbijediti mnogo više poljoprivrednih podsticaja.

Na tribini su predstavljni i kandidat SDS-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice dva Simo Varadinović, te kandidati stranke za Narodnu skupštinu iz Izborne jedinice šest Velimir Andrić i Lepa Trivić.