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Blanuša: Zalažem se za dosljednu primjenu Zakona o ispitivanju porijekla imovine

Blanuša: Zalažem se za dosljednu primjenu Zakona o ispitivanju porijekla imovine

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je u Šamcu da se zalaže za izmjene i dosljedno sprovođenje Zakona o ispitivanju porijekla imovine.

sds Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je večeras na predizbornoj tribini u Šamcu da se zalaže za izmjene i dosljedno sprovođenje Zakona o ispitivanju porijekla imovine.

Blanuša je rekao da će vratiti pravdu u Srpsku i izrazio uvjerenje da će SDS nakon izbora formirati vladu sa koalicionim partnerima - Pokretom Sigurna Srpska, Narodnim frontomi i drugim strankama koji, kako kaže, žele promjene u Srpskoj.

On je naveo da mladi treba da se zapošljavaju na osnovu završene škole i stučnosti.

Kandidat SDS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinko Božović istakao je da Republika Srpska mora sačuvati svoje institucije i da se ne smije dozvoliti teritorijalno prekrajanje BiH na uštrb Srpske.

On je ocijenio da za područje Posavine treba obezbijediti mnogo više poljoprivrednih podsticaja.

Na tribini su predstavljni i kandidat SDS-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice dva Simo Varadinović, te kandidati stranke za Narodnu skupštinu iz Izborne jedinice šest Velimir Andrić i Lepa Trivić.

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SDS Branko Blanuša

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