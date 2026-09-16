Božović i Blanuša na Palama predstavili program SDS-a pred izbore

Kandidati SDS-a Marinko Božović i Branko Blanuša govorili su na Palama o zaštiti institucija Srpske, razvoju, borbi protiv korupcije i transparentnosti.

Izvor: SRNA/ Maja Brčkalo

Kandidat SDS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinko Božović izjavio je večeras na Palama da je prioritet ove stranke zaštita interesa i institucija Republike Srpske, kao i očuvanje Dejtonskog sporazuma.

Božović je izjavio novinarima uoči predizborne tribine da će se zalagati za odgovornu međunarodnu politiku, privlačenje investicija, ravnomjeran razvoj i borbu protiv korupcije.

On očekuje pobjedu kandidata SDS-a na izborima za srpskog člana Predsjedništva BiH i za predsjednika Srpske.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da građani Srpske ukazuju na potrebu za pravdom i sigurnošću.

On je istakao da se zalaže za izmjenu Zakona o ispitivanju porijekla imovine, kao i veću transparentnost rada javnog sektora.

Na tribini u Kulturnom centru Pale večeras su predstavljeni i kandidati SDS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice osam.