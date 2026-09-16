logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Božović i Blanuša na Palama predstavili program SDS-a pred izbore

Božović i Blanuša na Palama predstavili program SDS-a pred izbore

Izvor SRNA
0

Kandidati SDS-a Marinko Božović i Branko Blanuša govorili su na Palama o zaštiti institucija Srpske, razvoju, borbi protiv korupcije i transparentnosti.

SDS na Palama: Božović o institucijama Srpske, Blanuša o transparentnosti Izvor: SRNA/ Maja Brčkalo

Kandidat SDS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinko Božović izjavio je večeras na Palama da je prioritet ove stranke zaštita interesa i institucija Republike Srpske, kao i očuvanje Dejtonskog sporazuma.

Božović je izjavio novinarima uoči predizborne tribine da će se zalagati za odgovornu međunarodnu politiku, privlačenje investicija, ravnomjeran razvoj i borbu protiv korupcije.

On očekuje pobjedu kandidata SDS-a na izborima za srpskog člana Predsjedništva BiH i za predsjednika Srpske.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da građani Srpske ukazuju na potrebu za pravdom i sigurnošću.

On je istakao da se zalaže za izmjenu Zakona o ispitivanju porijekla imovine, kao i veću transparentnost rada javnog sektora.

Na tribini u Kulturnom centru Pale večeras su predstavljeni i kandidati SDS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice osam.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izbori 2026 Branko Blanuša SDS Pale

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ