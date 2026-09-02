Blanuša: Vlada Srpske puno obećava, a malo realizuje: PSS u Palatu RS predao kutiju s praznim obećanjima

PSS je povodom godinu dana rada Vlade Republike Srpske ukazao na neispunjena obećanja, zaduženja i pad industrijske proizvodnje, a pred Palatom predsjednika simbolično predao praznu kutiju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša izjavio je danas da Vlada Republike Srpske "puno obećava, a vrlo malo od toga realizuje", predstavljajući ocjenu Pokreta "Sigurna Srpska" o prvih godinu dana rada Vlade na čelu sa premijerom Savom Minićem.

Konferencija za novinare održana je povodom godinu dana od formiranja Vlade, a tema su bila, kako je ranije najavljeno, 16 neispunjenih obećanja iz ekspozea mandatara, odnosno programa Vlade Republike Srpske.

PSS je tim povodom simbolično pred Palatom predsjednika Republike Srpske predao listu neispunjenih obećanja, ali i praznu kutiju, poručujući da građani, prema njihovoj ocjeni, od najavljenih mjera nisu dobili ono što im je obećano.

Blanuša je govorio o više obećanja Vlade koja, kako je naveo, nisu realizovana.

Među njima je pomenuo Platnu karticu Srpske, Registar i Direkciju za investicije, kao i Zakon o strateškim rezervama, Zakon o javnoj imovini, Zakon o prirodnim resursima i Zakon o razvoju investicija.

"To sve govori zapravo kako ova Vlada puno obećava, a vrlo malo od toga realizuje", rekao je Blanuša.

Posebno se osvrnuo na zaduživanje Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, zaduženja su već u prvih šest mjeseci 2026. godine dostigla gotovo tri milijarde KM, dok, kako je naveo, dodatnih oko milijardu KM predstavljaju vladine garancije za javna preduzeća.

"Već je to neki veliki iznos gdje moramo da se zamislimo na koji način će se to vraćati, a s druge strane, gdje zapravo odlaze sredstva od tolikog zaduženja", rekao je Blanuša.

Govoreći o zaduživanju na Londonskoj i američkim berzama, Blanuša je naveo da su kamatne stope veće od prosječnih kamatnih stopa na tim tržištima, što je, prema njegovoj ocjeni, pokazatelj rejtinga Republike Srpske kada je riječ o zaduživanju kod međunarodnih investicionih fondova.

Kao dodatno negativan pokazatelj naveo je industrijsku proizvodnju.

Blanuša je rekao da je u periodu januar–jun 2026. godine industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj pala 7,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"To nam samo govori da imamo negativne trendove i kada je u pitanju industrija - ono što je najbitnije u Republici Srpskoj i ono što nam ona donosi", rekao je Blanuša.

On je postavio i pitanje koje su kapitalne investicije završene tokom prethodne godine, imajući u vidu da Vlada, kako je naveo, veliki dio sredstava za koja se zadužuje namjerava usmjeriti u kapitalne investicije.

"Koja je to kapitalna investicija u Republici Srpskoj završena u ovu zadnju godinu?", upitao je Blanuša.

Kao moguće oblasti za poređenje pomenuo je drumsku i saobraćajnu infrastrukturu, snabdijevanje energijom, naftovode i gasovode, elektroenergetski sektor i vodozaštitni sistem.

"U Republici Srpskoj šta je to od kapitalnih investicija urađeno i koje su to kapitalne investicije o kojima oni toliko pričaju?", rekao je Blanuša.

"Građani nisu dobili ništa od obećanja"

Potpredsjednica "Žena u Pokretu" Amira Žmirić rekla je da su simbolično predali listu neispunjenih obećanja i praznu kutiju, jer, kako je navela, građani od tih obećanja nisu dobili ništa.

Ona je posebno ukazala na obećanje o Fondu dječije štednje, navodeći da je prethodni predsjednik Republike Srpske tražio od tadašnjeg mandatara, a sadašnjeg premijera Save Minića, da se taj fond realizuje do kraja 2025. godine.

"Međutim, evo septembar je 2026. godine, još uvijek ništa nije realizovano", rekla je Žmirić.

Dodala je da nisu realizovani ni programi podrške ženama, mladima i penzionerima.

Žmirić je ocijenila da to pokazuje da Vlada Republike Srpske ne poštuje institucije Republike Srpske, prije svega Narodnu skupštinu Republike Srpske i instituciju predsjednika, ali ni građane.

Grubor: Obećanja za više od 120.000 građana

Potpredsjednik Narodne partije "Svojim putem" i član Predsjedništva PSS-a Milan Grubor rekao je da su ranije javnost obavještavali o 16 konkretnih neispunjenih obećanja Vlade, kao i da su se obraćali Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali da odgovor, kako je naveo, nisu dobili.

"Na ovih 16 obećanja dodali bismo 17. neispunjeno obećanje, a to je neispunjeno obećanje o odgovornoj Vladi", rekao je Grubor.

On je naveo da su obećani programi trebalo da obuhvate više od 120.000 građana Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, riječ je o 9.000 novorođenih beba kojima je obećana pomoć od po 1.000 KM, 110.000 mladih do 18 godina kojima je obećana pomoć od po 1.000 KM, 5.000 srednjoškolaca kojima je obećana pomoć kroz zapošljavanje i dodatnu edukaciju, više od 1.000 žena kojima je obećana inkluzija u privredu, te više od 1.000 penzionera kojima je obećana aktivna penzija, odnosno uključivanje u aktivan rad.

Grubor je rekao da prema procjeni PSS-a vrijednost svih tih projekata iznosi oko 200 miliona KM.

"Mi pitamo zašto se projekti nisu realizovali, zašto se ćutalo u javnosti i šta je to bilo preče da se te pare preusmjere na nešto treće", rekao je Grubor.

PSS je pozvao predsjednika Republike Srpske da od Vlade zatraži objašnjenje zbog čega najavljeni projekti nisu realizovani.

Grubor je na kraju rekao da bi, ukoliko ne dobiju odgovore institucija, program "Republika Srpska vas voli" mogao da se nazove "Da li nas voli Vlada Republike Srpske".

Predstavnici PSS-a poručili su da će insistirati na odgovornosti za obećanja koja nisu realizovana.