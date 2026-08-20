CIK podijelio kazne: Stanivuković i PSS najgore prošli

CIK BiH izrekao je više kazni zbog preuranjene izborne kampanje.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Centralna izborna komisija (CIK) BiH izrekla je na 51. sjednici više novčanih kazni političkim strankama i funkcionerima zbog preuranjene izborne kampanje i drugih kršenja Izbornog zakona BiH.

Najveće kazne izrečene su Pokretu „Sigurna Srpska“ (PSS) i njegovim funkcionerima, a odnose se na više slučajeva.

PSS je kažnjen sa 7.000 KM zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih sredstava i resursa u vezi sa inicijativom „Zdravlje bez poreza“.

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković kažnjen je sa 4.000 KM, dok su Nebojša Drinić i Igor Radojičić dobili kazne od po 3.000 KM.

U drugom slučaju koji se odnosi na PSS, a vezan je za konferenciju za medije na kojoj su govorili Stanivuković i Aleksandar Simić, obojica su kažnjena sa po 3.000 KM, dok je PSS-u izrečena kazna od 5.500 KM.

Više kazni izrečeno je i Socijaldemokratskoj partiji BiH.

CIK je SDP Čapljina kaznio sa 4.500 KM zbog objave na Facebooku koju je Komisija ocijenila kao preuranjenu kampanju za Denisa Bećirovića.

Kantonalni odbor SDP-a Srednjobosanskog kantona kažnjen je sa dodatnih 5.000 KM zbog promocije ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je kandidat na predstojećim izborima.

SNSD je kažnjen sa 6.500 KM nakon što je CIK utvrdio da je opštinski odbor stranke u Šekovićima sprovodio preuranjenu izbornu kampanju.

Zbog istog prekršaja kažnjena je i SDA, kojoj je izrečena kazna od 5.500 KM zbog objave SDA Novi Grad u kojoj su infrastrukturni radovi na području opštine predstavljeni kao zasluga stranke.

CIK je kaznio i koaliciju NiP – Stranka penzionera-umirovljenika BiH, kao i federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića.

Oboma su izrečene novčane kazne od po 3.000 KM zbog preuranjene izborne kampanje na društvenim mrežama.