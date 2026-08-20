Pljušte kazne CIK-a: Zbog preuranjene kampanje sankcionisani PSS, SDP, SNSD i SDA

Centralna izborna komisija BiH kaznila je danas koaliciju Draško Stanivuković - Pokret sigurna Srpska sa ukupno 12.500 KM, a Stanivukovića sa 7.000 KM zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa.

Izvor: CIK BiH

Koalicija Draško Stanivuković - PSS kažnjena je u jednom predmetu sa 7.000 KM jer je utvrđeno da je ovaj politički subjekt sprovodeći inicijativu "Zdravlje bez poreza" vodio preuranjenu izbornu kampanju i izvršio zloupotrebu javnih sredstava i resursa.

U ovu inicijativu bili su uključeni kandidati ove koalicije Nebojša Drinić i Igor Radojičić, koji je kažnjen sa 3.000 KM, a Stanivuković sa 4.000 KM.

Koalicija Draško Stanivuković - PSS kažnjena je u drugom predmetu sa 5.500 KM, dok su Stanivuković i kandidat PSS Aleksandar Simić kažnjeni sa po 3.000 KM jer je utvrđeno da su izjavama na jednoj od konferencija za medije vodili preuranjenu kampanju.

SDP je za preuranjenu kampanju kažnjen sa ukupno 9.500 KM, jer je u dva odvojena predmeta utvrđena povreda Izbornog zakona zato što je SDP Čapljina na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju promovišući kandidata Denisa Bećirovića. Kazna za to je 4.500 KM.

Zbog promocije Zukana Heleza na društvenim mrežama koju je vršio Kantonalni odbor Srednjobosanskog kantona SDP je kažnjen sa 5.000 KM.

SNSD je kažnjen sa 6.500 KM za preuranjenu kampanju, jer je utvrđeno da je prekršen Izborni zakon objavom SNSD-a Šekovići na društvenim mrežama o radovima u ovoj opštini koja je okarakterisana kao promocija ove stranke.

Za isti prekršaj SDA je kažnjena sa 5.500 KM jer je SDA Novi Grad na društvenim mrežama promovisala infrastrukturne radove u ovoj opštini kao svoju zaslugu.

Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera-umirovljenika BiH, kao i kandidat ovog političkog subjekta Adnan Delić kažnjeni su sa po 3.000 KM, jer je Delić na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju.

CIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog njegovih izjava koje su prenesene u javnom prostoru, jer, prema navodima CIK-a, mogu dovesti u pitanje integritet izbornog procesa i sugerišu koruptivne radnje u vezi sa opremom i tehničkom pripremom izbora.

Usvojen je i zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za narednu godinu od ukupno 5.694.000 KM, a zahtjev se odnosi na neposrednu potrošnju.

Kako je navedeno, tekući izdaci su 5.594.000 KM planirani su na bazi izvršenja iz prethodnih godina, dok su kapitalni izdaci 100.000 KM i odnose se na rekonstrukciju i održavanje zgrade CIK-a.

"Prihodi su 880.000 KM i odnose se na prihode od kazni i taksi za učešće na opštim izborima ove godine", navedeno je na sjednici.

Usvojena je i odluka o visini naknade za rad biračkih odbora za sprovođenje opštih izbora ove godine.