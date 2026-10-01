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RAK upozorava na zakon: Izborna tišina 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta

RAK upozorava na zakon: Izborna tišina 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta

Autor Mihajlo Popović
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Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) podsjeća sve pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštovanja izborne tišine prije opštih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra.

Izborna tišina 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta Izvor: CIK BiH


Izborna tišina počinje u subotu, 3. oktobra, u 7.00 časova i traje do zatvaranja biračkih mjesta, navode iz RAK-a.

Izbornim zakonom BiH propisano je da u toku 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje izborna tišina na teritoriji BiH, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

Ovim zakonom takođe je propisano da se u periodu od 48 časova prije otvaranja biračkih mjesta pa do njihovog zatvaranja neće objavljivati rezultati istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima.

Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja stupa na snagu u petak, 2. oktobra u 7.00 časova i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

(Mondo)

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Tagovi

Izbori 2026 Regulatorna agencija za komunikacije CIK BiH glasanje izborna tišina

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