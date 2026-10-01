Slučaj obljube dvije maloljetne djevojčice kod Gradiške: Tužilac zatražio određivanje pritvora za trojicu osumnjičenih

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka nakon ispitivanja trojice iz Gradiške osumnjičenih za krivično djelo Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina uputio je prijedlog za određivanje mjere pritvora Okružnom sudu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba



Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te iz razloga postojanja vanrednih okolnosti jer je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom, na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela i što bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanjaj javnog reda - uznemirenju javnosti.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora za lica D.S. rođen 2005. godine, N.O. rođen 2004.godine i D.S. rođen 2004.godine iz Gradiške, odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

Dvojica maloljetnika puštena da se brane sa slobode

Dva maloljetna lica ispitana su u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci zbog sumnje na obljubu dvije maloljetne djevojčice u Gradišci i puštena su kući, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji.

Njih je ispitao je tužilac za maloljetnike i oni će se u nastavku krivičnog postupka braniti sa slobode.

Pet muškaraca od kojih su dvojica maloljetna uhapšena su u okolini Gradiške zbog sumnje da su imali neprimjerene odnose sa dvije mlađe djevojčice.

Za krivično djelo obljube djeteta mlađeg od 15 godina kada je djelo izvršilo više lice zaprijećena je kazna zatvora od najmanje osam godina.

(Mondo)