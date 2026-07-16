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Nastavak akcije "Karika": Uhapšen muškarac iz Tuzle u Bijeljini zbog pokušaja obljube maloljetnice

Nastavak akcije "Karika": Uhapšen muškarac iz Tuzle u Bijeljini zbog pokušaja obljube maloljetnice

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
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Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su Z.P. iz Tuzle zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela na štetu djece, uključujući iskorištavanje za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografskim sadržajima.

Nastavak akcije "Karika": Uhapšen muškarac iz Tuzle u Bijeljini zbog pokušaja obljube maloljetnice Izvor: MUP RS

Osumnjičeni je uhapšen u Bijeljini u trenutku kada je došao na dogovoreni sastanak sa djetetom uzrasta 14 godina, kojeg je prethodno vrbovao putem društvenih mreža.

Prema navodima iz policije, Z.P. se sumnjiči da je kroz intenzivnu komunikaciju putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje navodio djecu na izradu sadržaja dječije pornografije. Konkretno, od žrtava je tražio da fotografišu intimne dijelove tijela, pružajući im detaljne instrukcije kako to da učine. Takođe, djecu je upoznavao sa pornografijom šaljući im neprimjerene fotografije i video materijale.

Nakon prikupljenih dokaza i operativnog rada, policijski službenici su osumnjičenog presreli i uhapsili u trenutku kada se pojavio na lokaciji koju je prethodno dogovorio sa maloljetnim djetetom radi vršenja obljube.

U nastavku operativne akcije "Karika", u saradnji sa pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona, izvršeni su pretresi stambenih prostorija koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji su služili za izvršenje ovih krivičnih djela.

Z.P. sproveden je na kriminalističku obradu u službene prostorije, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini na dalje postupanje.

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Tagovi

obljuba iskorištavanje djece maloljetnici hapšenje

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