Nova prilika za rast - NLB Master Your Business pogodnosti pravnim licima dostupne do kraja oktobra 2026.

NLB Banka Banjaluka i Mastercard produžili su kampanju "Master Your Business" do 31. oktobra 2026. Poslovni klijenti mogu ostvariti novčane pogodnosti za korištenje POS usluga i Mastercard Business kartica.

Izvor: Promo

NLB Banka Banja Luka i kompanija Mastercard nastavljaju sa kampanjom "Master Your Business" do 31. oktobra 2026, pružajući poslovnim klijentima dodatnu priliku da ostvare pogodnosti prilikom ugovaranja NLB kartičnog prihvata (POS) i Mastercard Business debitnih i kreditnih kartica.

Kampanja je pokrenuta s ciljem podrške digitalizaciji poslovanja i unapređenju bezgotovinskog plaćanja, a dosadašnji rezultati pokazali su značajan interes poslovnih klijenata za savremena rješenja koja pojednostavljuju svakodnevno poslovanje.

U okviru kampanje, pravna lica koja do sada nisu imala ugovoren prihvat kartica u NLB Banci Banja Luka mogu ostvariti novčane benefite za ugovaranje i aktivno korištenje NLB Smart POS usluge, uključujući fizičke POS uređaje i eCommerce rješenja.

Klijenti koji ugovore uslugu i realizuju najmanje jednu transakciju ostvaruju poklon od 50 KM, dok je za korisnike koji tokom trajanja kampanje realizuju 50 ili više Mastercard transakcija predviđen dodatni benefit u iznosu 100 KM.

Dodatna pogodnost za nove korisnike jeste promotivna naknada za prihvat kartica od 2,5%, uz oslobađanje od troškova vođenja POS-a tokom promotivnog perioda.

Kampanja obuhvata i Mastercard Business debitne i kreditne (Charge) kartice namijenjene poslovnim klijentima iz Micro, SME i Corporate segmenta. Za svaku novougovorenu karticu uz najmanje jednu realizovanu transakciju klijenti dobijaju 50 KM, a dodatnih 100 KM mogu ostvariti korisnici čije kartice tokom trajanja kampanje zabilježe promet od najmanje 300 KM.

Kao dodatni benefit, klijenti su oslobođeni plaćanja mjesečne članarine tokom prvih šest mjeseci korištenja Mastercard Business debitnih i kreditnih kartica.

Produženjem kampanje NLB Banka i Mastercard nastavljaju da podstiču širu upotrebu digitalnih platnih rješenja, omogućavajući poslovnim subjektima jednostavnije upravljanje finansijama, veću efikasnost poslovanja i bolji korisnički doživljaj.

Kampanja traje do 31. oktobra 2026. godine, dok će isplata nagrada biti realizovana najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.