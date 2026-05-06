Novi član Uprave NLB Banke Banjaluka, Ivana Lazarević Soldat, od 1. maja zvanično je nadležna za CRO organizacioni dio, odnosno za upravljanje rizicima, kreditnu analizu, naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom, kao i za praćenje usklađenosti poslovanja banke.

Izvor: NLB banka/Promo

„Velika mi je čast što imam priliku da preuzmem ovu odgovornu funkciju i doprinesem daljem jačanju stabilnosti NLB Banke Banja Luka. Upravljanje rizicima i usklađenost poslovanja imaju ključnu ulogu u održivom razvoju banke, a moj fokus biće na nastavku jačanja sistema upravljanja rizicima, unapređenju kreditnih procesa i očuvanju visokih standarda korporativnog upravljanja u interesu klijenata, zaposlenih i zajednice u kojoj poslujemo“, izjavila je Ivana Lazarević Soldat, novi član Uprave NLB Banke Banja Luka.

Dosadašnji član Uprave NLB Banke Banja Luka, Živko Šiftar, koji je funkciju CRO obavljao od 1. januara 2024. godine i bio nadležan za upravljanje rizicima, kreditnu analizu, naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom, kao i za praćenje usklađenosti poslovanja banke preuzima odgovornost za COO organizacionu oblast. Živko Šiftar u NLB Banci Banja Luka od 1. maja 2026. godine nadležan je za upravljanje operativnim poslovima banke, uključujući platne sisteme, informacione tehnologije, projekte i poslovne procese.

Novoimenovani član Uprave NLB Banke Banja Luka (CRO), Ivana Lazarević Soldat, diplomu iz oblasti Međunarodnog poslovanja, smjer ekonomija, stekla je u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega je izgradila višegodišnje profesionalno iskustvo u oblasti finansija, revizije i upravljanja rizicima u bankarskom i konsultantskom sektoru. Profesionalnu karijeru započela je u kompaniji Ernst & Young u Beogradu, a potom i u Sarajevu, gdje je tokom 16 godina rada napredovala do pozicije menadžera revizije, sa fokusom na finansijske institucije i projekte procjene rizika.

Izvor: NLB banka/Promo

Nosilac je međunarodne ACCA kvalifikacije, te ovlašteni računovođa i revizor u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji. U NLB Banci Banja Luka zaposlena je od 2020. godine, gdje je obavljala funkcije savjetnika Uprave, direktora Sektora za finansijsko računovodstvo i kontroling, a od novembra 2024. do 30. aprila 2026. godine i direktora Strateških rizika u NLB Banci Banja Luka.

„Odluka o izboru Ivane Lazarević Soldat za člana Uprave važan je korak u daljem jačanju ekspertskih kapaciteta i pozicije NLB Banke Banja Luka. Posebno smo ponosni na činjenicu da se Ivana profesionalno afirmisala unutar našeg NLB tima, što jasno potvrđuje snagu internih resursa i prilike za razvoj i napredovanje koje aktivno i dosljedno njegujemo u NLB-u. Njeno bogato iskustvo, s jedne strane, i dubinsko poznavanje poslovanja banke, s druge strane, daju nam snažno uvjerenje da ćemo sa Ivanom u timu dodatno osnažiti naš pristup upravljanju rizicima, unaprijediti razumijevanje potreba klijenata, te održati dugoročnu stabilnost i odgovoran razvoj našeg poslovanja“, kazao je Goran Babić, predsjednik Uprave NLB Banke Banja Luka.

Iz NLB Banke Banja Luka takođe su naglasili da unapređenjem upravljačke i organizacione strukture nastavljaju sa očuvanjem finansijske stabilnosti banke, kontinuiranim unapređenjem iskustva klijenata, kao i obezbjeđivanjem savremenih bankarskih rješenja u skladu sa najvišim profesionalnim i regulatornim standardima. Kompletan sastav Uprave NLB Banke Banja Luka dostupan je na LINK-u.

(Promo)