Dva biznis poteza do pobjede: Aktivacija NLB POS i NLB Mastercard Business kartice ima niz pogodnosti

Digitalna transformacija postala je jedan od ključnih faktora održivog i konkurentnog poslovanja.

Brža naplata, manji troškovi, sigurnije transakcije i jednostavnije upravljanje finansijama – sve su to potrebe savremenih biznisa koje NLB Banka Banja Luka prepoznaje i aktivno podržava. Kombinovanjem NLB POS rješenja i NLB Mastercard Business kartica, poslovni klijenti:

ubrzavaju i automatizuju naplatu;

unapređuju sigurnost novčanih tokova;

smanjuju troškove gotovinskog poslovanja;

poboljšavaju pregled troškova i upravljanje budžetima;

imaju savremenije korisničko iskustvo za svoje klijente.

Upravo iz tog razloga, NLB Banka Banja Luka u saradnji sa kompanijom Mastercard pokrenula je novu Master your business kampanju kojom poslovne klijente podstiče na aktivaciju i korištenje digitalnih finansijskih rješenja uz benefite do 300 KM.

Do 150 KM uz aktivaciju NLB POS uređaja

Poslovni korisnici koji do 30. aprila 2026. ugovore i aktiviraju NLB Smart POS, fizički POS ili eCommerce rješenje i ostvare najmanje jednu transakciju, ostvaruju poklon od 50 KM, a dodatnih 100 KM odobrava za više od 50 transakcija Mastercard karticama.

Tokom kampanje važe i posebni uslovi: naknada za prihvat kartica iznosi 2,5%, a klijenti su oslobođeni troškova vođenja POS terminala. Pogodnosti se ne odnose na korisnike koji prelaze sa fizičkog POS-a na Smart POS.

Još 150 KM uz Mastercard Business kartice

Za svaku novougovorenu Mastercard Business debitnu ili kreditnu karticu do 30. aprila 2026, uz najmanje jednu transakciju tokom trajanja kampanje, klijenti dobijaju 50 KM.

Korisnici kartica koji ostvare promet od 300 KM ili više, ostvaruju dodatni poklon od 100 KM, što ukupno donosi do 150 KM pogodnosti po jednoj Mastercard kartici.

Novi korisnici oslobođeni su plaćanja mjesečne članarine u prvih šest mjeseci, a pokloni se odobravaju po svakoj pojedinačnoj kartici, što naročito pogoduje kompanijama sa većim timovima.

Poslovnim klijentima koji ugovore i aktiviraju NLB POS uslugu i/ili NLB Mastercard Business karticu do 30. aprila 2026, Banka će promet za realizaciju pogodnosti ove kampanje pratiti do 30.juna 2026.

Digitalna rješenja unapređuju način na koji biznisi posluju

Kroz kombinaciju aktivacije NLB POS rješenja i NLB Mastercard Business kartica, poslovni klijenti dobijaju alate koji im olakšavaju svakodnevne procese, unapređuju efikasnost i omogućavaju stabilniji i organizovaniji tok poslovanja. Ova kampanja dodatno potvrđuje strateški pravac NLB Banke Banja Luka – kontinuiranu podršku digitalizaciji poslovne zajednice i kreiranje rješenja koja olakšavaju svakodnevni rad, smanjuju administraciju i donose mjerljive uštede.

