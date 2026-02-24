logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Morbidna priča u Doboju: Đački dom u mrtvačnici podigao prašinu oko Nacrta regulacionog plana

Morbidna priča u Doboju: Đački dom u mrtvačnici podigao prašinu oko Nacrta regulacionog plana

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.ba
0

U Doboju se proteklih dana vodila žustra i pomalo bizarna rasprava oko izmjena Nacrta regulacionog plana "Bivša bolnica Doboj".

Gradonačelnik i SDS-ov odbornik raspravljali o Nacrtu regulacionog plana stare bolnice u Doboju Izvor: Facebook/Stefan Gavrić

Gradonačelnik Boris Jerinić odgovorio je na prozivke predsjednika Gradskog odbora SDS-a Stefana Gavrića, koji tvrdi da su u planu objekti poput Đačkog doma, Biblioteke i Arhiva nepravilno ucrtani – na mjestima bivše mrtvačnice, psihijatrije i Mikrobiologije.

Prema Gavriću, plan predviđa da Đački dom bude smješten u bivšoj mrtvačnici, dok bi Biblioteka, Centar za kulturu i Arhiv našli novi prostor u zgradi bivše Psihijatrije, a Muzej bi se preselio u nekadašnju Mikrobiologiju. Obdanište bi se premjestilo u prostor bivšeg vešeraja, uprava Toplane u prijemnu hiruršku ambulantu, a opštinske službe u prostor ginekologije.

Jerinić je demantovao ove tvrdnje, naglašavajući da će sve kulturne ustanove i gradske institucije ostati na svojim lokacijama, te da je cilj da kompletnu imovinu stare bolnice preuzme Grad Doboj.

„Priča o Đačkom domu u mrtvačnici je morbidna i ne bih to dalje komentarisao“, naveo je Jerinić, dodajući da se razmatra osnivanje Muzeja zdravstva u prostoru stare bolnice.

Gavrić je, međutim, odmah odgovorio na društvenim mrežama, insistirajući da gradonačelnik zapravo nije demantovao postojanje Nacrta i da plan i dalje predviđa sporna rješenja.

Takođe je podsjetio na ranija obećanja Jerinića koja, prema njegovim riječima, nisu ispunjena, poput rušenja stare zgrade Gradske uprave i prenosa Doma penzionera u vlasništvo grada, što je završilo prodajom objekata privatnicima.

Gavrić je istakao i da poziv za javnu raspravu 26. februara, kako je spomenuo Jerinić, nije objavljen niti dostavljen odbornicima, što, prema njegovim riječima, pokazuje pokušaj skrivanja procesa od javnosti.

Javna rasprava o izmjenama regulacionog plana zakazana je za 26. februar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Doboj Regulacioni plan Boris Jerinić SDS Stefan Gavrić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ