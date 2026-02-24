Morbidna priča u Doboju: Đački dom u mrtvačnici podigao prašinu oko Nacrta regulacionog plana

U Doboju se proteklih dana vodila žustra i pomalo bizarna rasprava oko izmjena Nacrta regulacionog plana "Bivša bolnica Doboj".

Izvor: Facebook/Stefan Gavrić

Gradonačelnik Boris Jerinić odgovorio je na prozivke predsjednika Gradskog odbora SDS-a Stefana Gavrića, koji tvrdi da su u planu objekti poput Đačkog doma, Biblioteke i Arhiva nepravilno ucrtani – na mjestima bivše mrtvačnice, psihijatrije i Mikrobiologije.

Prema Gavriću, plan predviđa da Đački dom bude smješten u bivšoj mrtvačnici, dok bi Biblioteka, Centar za kulturu i Arhiv našli novi prostor u zgradi bivše Psihijatrije, a Muzej bi se preselio u nekadašnju Mikrobiologiju. Obdanište bi se premjestilo u prostor bivšeg vešeraja, uprava Toplane u prijemnu hiruršku ambulantu, a opštinske službe u prostor ginekologije.

Jerinić je demantovao ove tvrdnje, naglašavajući da će sve kulturne ustanove i gradske institucije ostati na svojim lokacijama, te da je cilj da kompletnu imovinu stare bolnice preuzme Grad Doboj.

„Priča o Đačkom domu u mrtvačnici je morbidna i ne bih to dalje komentarisao“, naveo je Jerinić, dodajući da se razmatra osnivanje Muzeja zdravstva u prostoru stare bolnice.

Gavrić je, međutim, odmah odgovorio na društvenim mrežama, insistirajući da gradonačelnik zapravo nije demantovao postojanje Nacrta i da plan i dalje predviđa sporna rješenja.

Takođe je podsjetio na ranija obećanja Jerinića koja, prema njegovim riječima, nisu ispunjena, poput rušenja stare zgrade Gradske uprave i prenosa Doma penzionera u vlasništvo grada, što je završilo prodajom objekata privatnicima.

Gavrić je istakao i da poziv za javnu raspravu 26. februara, kako je spomenuo Jerinić, nije objavljen niti dostavljen odbornicima, što, prema njegovim riječima, pokazuje pokušaj skrivanja procesa od javnosti.

Javna rasprava o izmjenama regulacionog plana zakazana je za 26. februar.