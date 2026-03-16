Vlada Tuzlanskog kantona odbila zahtjeve doktora za povećanje koeficijenata

Vlada Tuzlanskog kantona (TK) zauzela je stav da zahtjevi doktora medicine i stomatologije za povećanje koeficijenata nisu opravdani, dok Strukovni sindikat insistira na usklađivanju plata sa ostatkom Federacije BiH.
Ministarka zdravstva TK, Dušanka Bećirović, izjavila je na konferenciji za novinare da budžet ovog kantona nije uporediv sa budžetom Kantona Sarajevo, te da su plate ljekara u skladu sa trenutnim mogućnostima.
Iz kantonalne Vlade je naglašeno:
- Pitanja se moraju rješavati u okviru postojećeg kolektivnog ugovora i zakonskih procedura.
- Vlada ne osporava reprezentativnost Sindikata niti pravo na pregovore, ali smatra da trenutni zahtjevi nisu finansijski održivi.
Doktori medicine i stomatologije TK održali su proteste 13. i 14. marta u Tuzli. Njihov primarni zahtjev je hitno usklađivanje koeficijenata stručnosti, od kojeg, kako navode, neće odstupiti.
Traženi koeficijenti po kategorijama:
- Doktori medicine i stomatologije: 5,20
- Specijalisti: 6,00
- Subspecijalisti: 6,20
Iz Sindikata su uputili javni poziv Vladi na dijalog, uz upozorenje da će izostanak dogovora dovesti do promjena u funkcionisanju zdravstvenog sistema u kantonu. Navode da insistiranje na saopštenjima umjesto pregovora vodi ka propadanju zdravstva.